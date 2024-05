Son 54 las reuniones que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, liderada por Julio Salas, mantuvo con entidades privadas y que no fueron registradas en la plataforma habilitada por la Ley del Lobby.

Las empresas Pacific Blue, Aqua Chile y Nova Austral son las que más se repiten entre los encuentros, que se llevaron a cabo entre 2022 y diciembre de 2023. También se menciona al Consejo del Salmón y la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, según consigna Ciper tras una solicitud vía transparencia.

Otros ministerios también fueron consultados por citas con gremios que no fueron registradas, y las entidades argumentaron que las reuniones fueron citadas por las autoridades y no por los privados, por lo que no tenían obligación de publicarlas.

La Subsecretaría de Pesca respondió al citado medio que los encuentros no fueron transparentados en portales de lobby porque no cumplían con las características para ello.

“La Ley del Lobby funciona con lógica de un sujeto activo y sujeto pasivo, siendo sujeto activo quien solicita la reunión y pasivo quien recibe la reunión, en este caso, la autoridad. Las citas por las que consultan no tuvieron solicitud de parte de un sujeto activo, por tanto, no pueden ser incorporadas procedimentalmente a la Ley del Lobby”, respondió la entidad.

Argumentos de la Subsecretaría de Pesca

Este miércoles la Subsecretaría emitió un comunicado en el cual señalaron que la información relativa a la agenda pública del subsecretario Salas está en el sitio web de la entidad, “justamente con el ánimo de registrar todos los encuentros sostenidos por la autoridad, incluso aquellos que no se encuentran regulados por la Ley del Lobby”.

Asimismo, señalan que cualquier audiencia solicitada por un gremio o empresa o un representante de ella “siempre ha sido ingresada a la plataforma de Lobby”, y que las reuniones transparentadas en la agenda pública de Salas tienen “distintos orígenes, por ejemplo, son las solicitadas por la autoridad o se refieren a materias derivadas de Gobernanzas contempladas en la normativa nacional, como el Consejo Nacional de Pesca, entre otras”.

Incluso, la repartición enfatiza que la agenda diaria del subsecretario y el registro de reuniones en el marco de la Ley del Lobby están disponibles para todo público en la página web.

“Todo lo anterior refleja la impronta que ha tenido la Subsecretaría, teniendo en cuenta que existe una necesidad de poner a disposición de los distintos actores la información que dote de

necesaria confianza mientras se avanza en la discusión de un aspecto tan importante como una nueva legislación en materia de pesca y acuicultura”, cierra el escrito.