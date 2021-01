La carrera por un cupo en la Convención ya comenzó, pero algunos se quedaron abajo. Por ejemplo, el PH no cumplió la cuota de discapacidad y quedó fuera de competencia. En tanto, el militante de RD, Daniel Andrade, no declaró su patrimonio. Finalmente, no todas las listas aceptadas cumplieron con el mecanismo cebra y puso la paridad en jaque.