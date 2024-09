“Soldado que arranca sirve para otra guerra”: Parlamentarios oficialistas criticaron renuncia de Andrés Chadwick a la USS

Desde el FA al PS se refirieron a la salida del exministro en la presidencia del directorio de la Universidad San Sebastián. En ese contexto, instaron a que enfrente a la justicia y responde los llamados para asistir al Congreso en medio de las investigación del Caso Audios.

Este miércoles, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, decidió dar un paso al costado en la presidencia del directorio de la Universidad San Sebastián (USS), en medio de los cuestionamientos por su presunta vinculación con Luis Hermosilla y Ángela Vivanco (ministra suspendida).

En ese contexto, el oficialismo reaccionó a la renuncia. Desde el Frente Amplio (FA), la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider, señaló: “No se entiende y me parece un acto de cobardía. Chadwick tiene que dar la cara por su vinculación con el Caso Hermosilla y también con los casos que se han destapado en la USS”.

Además, cuestionó que en una casa de estudios que “paga sueldos millonarios a costa del endeudamiento de miles de estudiantes, una universidad en la que desfilan personas involucradas en el Caso Hermosilla y también exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera”.

“Chadwick no tiene que renunciar y esconderse; tiene que venir a dar la cara: a la justicia y a todas las instituciones como el Congreso, que hemos requerido de su presencia y se ha negado sistemáticamente”, agregó.

Por su parte, el parlamentario Jaime Araya, uno de los legisladores que ingresaron la acusación constitucional contra Vivanco, en donde se menciona al extitular de Interior, comentó en CNN Chile que esto “es un buen gesto para que puedan estar tranquilos estudiantes y profesores, no a los apitutados”.

Consultado por una posible querella, respondió: “No le tengo miedo, no le tengo miedo a su querella ni a sus amenazas, si este es el precio que hay que pagar por erradicar la corrupción”.

Dip. Jaime Araya ante renuncia de Chadwick a la USS: “no le tengo miedo, no le tengo miedo a su querella, si este es el precio que hay pagar por erradicar la corrupción estoy dispuesto a ser desaforado” @CNNChile pic.twitter.com/bYHL7rWDyD — Francisca Cárdenas Bravo (@Francardenasb) September 25, 2024

Desde el Socialismo Democrático, el diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca agregó: “La renuncia demuestra lo lastre que ha sido para el desarrollo del país. Qué bueno que haya renunciado a la junta directiva de una universidad que hoy ha sido la casa de la UDI para todo”.

En esa misma línea, sostuvo que al gremialismo le ha servido para resguardar “aquellos funcionarios que, en definitiva, no tenían trabajo, como Ward, Cubillos y el mismo Chadwick”.

Respecto al anuncio de una querella, subrayó que lo único que hace Chadwick es “esconderse tras amenazas de persecución política” contra legisladores que hacen su trabajo.

“Él sabe muy bien que es una persona de interés de una investigación criminal mucho más profunda”, añadió, por lo que el militante instó a que Chadwick dé la cara, sea responsable y rinda cuentas de su trayectoria política.

“Que enfrente la justicia como corresponde y no busque excusas como estas para haber dado un paso al costado, que no me cabe la menor duda fue exigido por el mismo directorio de la USS”, cerró.

En tanto, la jefa de bancada IND-PPD, Camila Musante, concluyó: “Soldado que arranca sirve para otra guerra, así fue la renuncia del exministro del Interior Andrés Chadwick. ¿A qué le tiene miedo? ¿A que lo de Marcela Cubillos sea solo la punta del iceberg de lo que verdaderamente ocurre en la universidad? Hoy funciona como una caja pagadora de los amigos de Hermosilla”.

Por último, dejó en claro que la Comisión Investigadora para indagar sobre el pago de los docentes en el establecimiento educacional seguirá su curso y, en cuanto a Chadwick, “no se va a escapar de las responsabilidades que le competen, porque hay querellas penales que esperamos que avancen y que la Fiscalía inicie una investigación formal en su contra”.