“Siempre mostró templanza y fe”: el sentido recuerdo de amigos y familiares de Juanita Lira, joven influencer fallecida por cáncer

La influencer e hija del alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, falleció este domingo a los 31 años producto de un agresivo cáncer de mama.

“La Juanita contó que no sabía ní cocinar un huevo y producto de su enfermedad le dio un vuelco a su carrera y un sentido a su quehacer. De ahí nace La Ruta Saludable“.

Quien habla es Cristián Aninat, fotógrafo y cuñado de la joven Juanita Lira, influencer e hija del alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, quien falleció este domingo a los 31 años producto de un agresivo cáncer de mama.

De esta forma, el gráfico recordó los inicios de la influencer culinaria y también, abordó como fue su lucha contra el cáncer que se le diagnosticó cuando tenía 22 años.

“A Juanita la vamos a recordar siempre como una guerrera incansable y de una sabiduría tremenda. Pero por sobre todo como una mujer que vino a enseñarnos tantas cosas: a vivir el presente, la importancia de la resiliencia, el poder del cariño y la familia”, afirmó Aninat en diálogo con el diario Las Últimas Noticias.

Aninat agregó: “Tuve la suerte de retratarla muchas veces, en diferentes etapas de su enfermedad, y de tener largas y profundas conversaciones con ella. La Juani me tocó profundamente. La felicidad no viene de no tener problemas sino de cómo nos enfrentamos a ellos. Espero que la gente la recuerde como un ejemplo de cómo enfrentar la vida, independiente del problema y/o enfermedad que nos afecte”.

Para Javiera Quiroga, creadora de contenido que entrevistó a Lira para un webshow, “Juanita era una persona extremadamente alegre. Todo lo que hizo en vida, como su emprendimiento, fue a partir de cosas malas: de malos exámenes, malos resultados. Ella nos enseñó a sacar de todo lo malo una oportunidad, que es algo que nos cuesta tanto. De lo malo siempre puede salir algo bueno y si uno es capaz de ver eso, la vida es ciento por ciento distinta”.

Mientras que la maquilladora Paulina Peña, más conocida Tao Pau Pau, quien acompañó a Juanita en su última publicación en redes, destacó el legado que la influencer deja a sus amigos y seres queridos.

“Todos sabíamos que estaba con su cáncer avanzado, pero ella siem-pre se mostró con toda la templanza y la fe de que se iba a poner mejor. Ese fue el mensaje y luz que siempre me transmitió a mí y a todos. Juanita siempre mostró que a pesar de la enfermedad igual se podía vivir, ser mujer, hacer cosas y cuidar el espíritu”, cerró.