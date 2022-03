Gendarmería otorgó este miércoles beneficios a los primos Tralcal, condenados a 18 años de cárcel en el contexto del caso Luchsinger-MacKay. Se trata de una salida dominical y salida trimestral, que comenzarán a partir de este 27 de marzo.

La Corte Suprema les había denegado la salida dominical el año pasado, sin embargo, ahora Gendarmería se pronunció positivamente. Los Tralcal, José y Luis, venían ejerciendo una huelga de hambre, que algunas voces atribuyen a que habría sido una forma de presión específicamente para alcanzar los beneficios.

Jorge Luchsinger MacKay, hijo del matrimonio asesinado, reaccionó a los hechos señalando que “esto es algo que se venía venir hace mucho tiempo, los abogados defensores de estos condenados han estado haciendo todo tipo de gestiones para lograr excarcelarlos y eso es lo que están haciendo; en la práctica, a pesar de ser un beneficio carcelario, esto es que logren la libertad”. De esta manera, continuó, “lamentablemente el Sistema Procesal Penal es el que ha permitido que, personas que están condenadas a 18 años de cárcel, estén saliendo en libertad a poco menos de tres años”.

Desde Chile Vamos han considerado la medida como riesgo inminente de fuga e incluso han acusado que esto obedecería a presiones políticas, haciendo un llamado al gobierno para que se pronuncie. Junto a eso, la oposición ha adelantado que enviarán oficios a Gendarmería y al gobierno, para que se explique cómo se dio el beneficio. Los representantes de Renovación Nacional dijeron que no descartan la petición de una sesión especial para citar a los ministros hasta la Cámara de Diputadas y Diputados.

Parlamentarios del oficialismo, por su parte, han expresado que esperan que cuando se otorgue los permisos, no sea en medio de presiones, sino por medio de un diálogo. La diputada por la zona, Emilia Nuyado (PS), indicó que “creo que es importante que ningún gobierno tenga que exponer la vida de las personas, como pasó con los primos Tralcal en huelga de hambre, tiene que haber un diálogo, una revisión, y no se puede pasar tanto tiempo denegando solicitudes“.

Así, agregó, “todos los oficios que quiera hacer la derecha y la ultraderecha, lo debieran hacer y tendrán la respuesta contundente que el gobierno, Gendarmería y la ministra de justicia entregarán“.

Al respecto, este jueves en el foro de Icare (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas), la ministra del Interior, Izkia Siches, fue emplazada por el convencional de Vamos por Chile, Hernán Larraín Matte, sobre el mencionado crimen y la situación de la llamada macrozona sur. Siches respondió: “Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población, que está regido, reglamentado, pero en algunos casos no”.

Asimismo, sostuvo: “No solo en este caso, ustedes han visto la mirada que hay hacia el Sistema Judicial chileno; si pillo a una persona en el evento de un crimen, que es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada, pero si pillo a la persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido y si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad, ese es un Sistema Judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencia“.

Ante los dichos, la oposición la llamó a “tomar en cuenta que hoy es ministra del Interior” y que estas opiniones no serían pertinentes. El bloque aún tiene en evaluación la posibilidad de interpelarla para que vaya a la Cámara de Diputadas y Diputados. En tanto, el hijo de los Luchsinger MacKay manifestó que no cree que el gobierno haya intervenido en la decisión de Gendarmería.