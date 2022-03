Este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) informó de la fuga de Chile de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (UDI), quien solo el día anterior había sido condenada a cinco años de cárcel por el delito de fraude al fisco. Así, a través de su Twitter la institución anunció que, por requerimiento de la Fiscalía, la OCN (Oficina Central Nacional) Interpol de Santiago solicitó la publicación de una notificación roja en contra de la ex edil, acreditándola entonces como prófuga de la justicia. Según información del vuelo, Rojo huyó hacia Países Bajos.

El problema que dio origen a la situación es que no contaba con orden de arraigo nacional: La medida cautelar se le impuso inicialmente durante el proceso judicial, pero fue revocada por la Corte de Apelaciones. Hoy se tenía que haber emitido la orden para que Rojo ingresara a la cárcel, con un plazo de cinco días para presentarse ante Gendarmería. En cambio, lo que finalmente sucedió, fue que “al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país“.

Al momento, mientras los distintos partidos de derecha y centro derecha guardan estricto silencio, voces de la centro izquierda e izquierda salieron a pronunciarse y criticar a la Fiscalía Nacional por lo sucedido. La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (RD), fue una de las primeras en pronunciarse. Tanto en video como a través de su Twitter, expresó: “Mientras escribo esto, Karen Rojo está viendo el atardecer en Ámsterdam, fugada del país para evitar la cárcel por delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque no tenía orden de arraigo. Así de escandaloso”, agregando que “más allá de las circunstancias y responsabilidades que hicieron posible este vergonzoso episodio, que tendrán que analizarse rigurosamente en su mérito, espero que esto sirva para entender una cosa: La lucha contra la corrupción no puede esperar en Chile“.

Por su parte, el senador por la región de Coquimbo, Matías Walker (DC), destacó que “a propósito de fuga de Karen Rojo y la natural indignación que genera: Para estos casos [se aplicaría] nuestro proyecto de Ley de Delitos Económicos con penas y cautelares efectivas, que ya aprobamos en la Cámara y pondremos en tabla en la comisión de constitución del Senado”.

Desde el Partido Comunista habló el Senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, indicando al respecto: “Justicia leonina contra el pueblo; guante blanco con los delitos de cuello y corbata“, mientras la diputada Marisela Santibáñez acusó que “la justicia no funciona para todos ni todas por igual“. En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo una comparación con la situación de los presos del estallido social: “Mientras delincuentes de élite pueden tener clases de Ética o sencillamente escapar, jóvenes de nuestro país siguen en prisión preventiva sin pruebas que los inculpen. ¡Tenemos tanto que mejorar en Chile!”.

Finalmente, dos representantes de la Convención Constitucional también reaccionaron a la fuga. La convencional Damaris Abarca (Ind-CS), puso el foco en que Rojo “causalmente pertenece al mismo sector que rasga vestiduras cuando alguien les dice que la justicia no es igual para todos“, asimismo, Janis Meneses (Movimientos Sociales Independientes), manifestó que “esa es la táctica de la derecha: Instalar corruptos en el poder estatal para luego decir que el Estado no funciona. Miserables, no tienen ética”.