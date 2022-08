La ministra del Interior, Izkia Siches, ofreció un punto de prensa desde el Congreso donde fue consultada sobre el mensaje de WhatsApp que envió al oficialismo tras la polémica de su homólogo de la Segpres, Giorgio Jackson. “Creo que no me corresponde opinar sobre mensajes filtrados y quiero reiterar que somos un gobierno diverso, de varias generaciones, que hemos aprendido tanto de aciertos y errores de gobiernos pasados (…) me quedo con ese mensaje y tal como lo dije inicialmente, no me corresponde opinar sobre mensajes filtrados”