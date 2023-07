El Servicio Electoral (Servel) le hizo millonarios descuentos a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y al Partido Comunista (PC) en la rendición de gastos de 2022 por no fomentar la participación de la mujer.

Tras la revisión de gastos rendidos en 2022 por partidos políticos, el organismo determinó descontar en total más de $136 millones a cinco colectividades. Esta es la cifra más alta desde 2016, año en que comenzó a regir la normativa que establece que un 10% del total de los aportes públicos entregados a cada partido político debe, por ley, ser utilizado para fomentar la participación política de las mujeres.

En el caso de no cumplir con el porcentaje de gasto mínimo establecido, a las colectividades se le descuenta de los aportes que recibirán al año siguiente un monto equivalente a lo faltante para cumplir ese mínimo.

La normativa se refiere a gasto en participación de las mujeres en política a todo lo que incentive y fomente el rol más activo y protagónico de la mujer en política, no solo al interior de los partidos, sino que también en los distintos ámbitos de actuación en el quehacer político del país.

Respecto a los motivos para los descuentos están, por ejemplo, no rendir gastos sobre la materia, rendir gastos que no corresponden al fomento a la participación política de la mujer o no alcanzar el 10% mínimo de gastos.

De esta forma, Servicio Electoral determinó que a cinco partidos políticos se le descontarán en total $136.902.517 correspondiente a 2022.

No obstante, indican que una colectividad puede tener gastos rechazados, pero habiendo acreditado gastos superiores al 10% establecido en la ley, no incurre en descuento.

“Las cifras que hoy damos a conocer son un retroceso que puede obedecer a múltiples causas. Esperábamos que la tendencia positiva de años anteriores se mantuviera, pero esto no ocurrió en 2022, por lo que seguimos instando a todos los partidos políticos a planificar ordenada y regularmente sus actividades de fomento dando cumplimiento a lo que la ley exige, pero también como un beneficio político para el país”, dijo el director nacional del Servel, Raúl García.

Partidos que tuvieron descuentos

Unión Demócrata Independiente (UDI) : $46.984.579.

: $46.984.579. Partido Comunista (PC) : $41.667.568.

: $41.667.568. Partido De la Gente (PDG) : $33.935.782.

: $33.935.782. Partido Radical (PR) : $12.557.802.

: $12.557.802. Convergencia Social (CS): $1.756.786.

Tabla de montos