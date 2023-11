Los senadores Rojo Edwards (Partido Republicano), Alejandro Kusanovic (IND-RN) y Juan Castro (RN) anunciaron que votarán “En contra” de la propuesta constitucional en el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre.

Los parlamentarios emitieron un comunicado enlistando las razones por las que van a rechazar el texto emanado del Consejo Constitucional.

Por su parte, Kusanovic explicó que “desde un principio dije que la posibilidad de una nueva Constitución no resuelve los problemas que la propia ciudadanía ha levantado como son las jubilaciones, la mala educación, problemas en salud, falta de vivienda, seguridad, entre otros temas”.

“Por eso he dado a conocer mi oposición a este proceso y por lo cual voté en contra en el Senado. El estallido de octubre era por los problemas reales de las personas que la clase política no resolvió, no contra la Constitución”, agregó.

En tanto, Edwards comentó que “la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho consolida la idea de que es el Estado el que entrega los derechos de forma progresiva, más que simplemente garantizar derechos de las personas que son anteriores al Estado”.

En ese sentido, añadió que “el Estado sufrirá de un crecimiento elefantiásico, nos endeudaremos, dejaremos de crecer y generar empleos. Y de paso, se obliga al Banco Central a considerar la política económica del gobierno de turno alejándose de su rol de control de precios. Esto lo desnaturaliza y lo politizará fuertemente”.

Bajo la misma línea, el senador Castro expresó: “La propuesta de texto crea derechos colectivos y grupos de personas privilegiados (…) la opción A Favor extenderá por varios años la discusión constitucional y con ello la incertidumbre (…) Llevará décadas, relegando una vez más las urgencias sociales de los chilenos -seguridad, salud, empleo, educación, entre otros- a un segundo plano”.