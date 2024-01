El senador del Partido Socialista Fidel Espinoza fue objetivo de medidas legales presentadas por el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, anunciadas el mediodía de este jueves a las afueras del Centro de Justicia de Santiago. El parlamentario respondió que se mantiene tranquilo, puesto que tiene “plena convicción de que nunca ha incriminado a nadie en un delito”.

¿Qué dijo?

El senador respondió a los medios por la demanda presentada en su contra: “La asumo con absoluta tranquilidad, tengo la plena convicción de que nunca he incriminado a nadie en un delito, sí he manifestado duras críticas políticas”, sostuvo.

Consultado específicamente por la frase que “apuntaba directamente” al exsecretario de Estado como “el líder de una organización criminal”, Espinoza insistió en que se “refería exclusivamente a la banda de estos militantes de Revolución Democrática que llegaron al norte del país“.

Ante la pregunta de si le pediría disculpas a Jackson, el legislador apuntó que “uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. No lo he hecho con él. Yo he hecho críticas políticas. No me salgo ni un centímetro de cada una”.

“Yo creo que él tiene que agotar su esfuerzo, más que en querellas, debiese agotar su esfuerzo en que esto se esclarezca en su totalidad. Él debiese aportar a las investigaciones. Debiese llevar su celular, debiese llevar su computadora a la justicia y decir, mire, yo en este caso no tengo nada que ver. No lo ha hecho hasta aquí”, añadió.