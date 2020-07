VIDEO RELACIONADO – Entrevista al senador UDI, David Sandoval, por retiro de fondos AFP ( 11:53)

El senador José Durana (UDI) confirmó que, por el momento, está a favor de aprobar el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Sin embargo, advirtió que no es una decisión que esté tomada.

En conversación con Cooperativa, el parlamentario explicó que él cree que “tenemos que buscar una fórmula que compita con el retiro del 10%”, refiriéndose a las modificaciones que espera que realice el Ejecutivo en el Plan Fortalecido de Protección a la Clase Media.

“Si no hay ningún cambio al momento de la votación, obviamente que estoy inclinándome a votar a favor de las personas”, señaló.

Si el Gobierno no cumple con sus expectativas, el gremialista explicó que esperaría que se encuentre la forma de sacar del proyecto de las AFP a quienes no han perdido el empleo o no han visto disminuidos sus ingresos.

Durana manifestó que la votación a favor de la iniciativa no le parece “una posición ideológica”. Afirmó que no comparte “cuando se quiere vincular la ayuda a las personas con posiciones ideológicas, cuando dicen que uno está votando con la izquierda, porque creo que de verdad es transversal la situación que están viviendo todos los chilenos”.

Por otro lado, el senador estuvo de acuerdo con Iván Moreira (UDI) en que llevar a los cinco diputados que votaron a favor de la iniciativa al Tribunal Supremo “es una medida exagerada”.

La discusión del proyecto comienza este viernes en la Comisión de Constitución del Senado. La oposición necesita dos votos del oficialismo para aprobarla en la Sala.