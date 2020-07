En conversación con CNN Chile, el Senador Iván Moreira habló sobre la votación del proyecto que permite el retiro de los fondos de AFP y de la decisión de la UDI sobre sancionar a diputados oficialistas que votaron a favor de la iniciativa, entre ellos, su hermano Christian Moreira.

“A mí me parece bastante inaceptable. El tema del retiro del 10% de la afp no es un tema de principios, el tema del retiro es una medida urgente, extrema, producto de que el gobierno no ha tenido la capacidad de poder ayudar a resolver los problemas de esta pandemia. Entiendo que son necesidades infinitas, pero la inyección de recursos todavía se quiere. O sea aquí no se está votando un cambio a la previsión, no se está buscando un cambio al modelo, es solamente una medida”, explicó Moreira.

Asimismo, agregó que “el punto es que a mí no me parece que la UDI no puede transgredir la ley electoral. No existen las órdenes de partido. La UDI siempre ha creído en la libertad individual de las personas, en que las personas decidan. Pero cuando hay temas relacionados con principios con valores por supuesto que uno tiene que respetarlos. Pero yo en la declaración de principios de la UDI, no he visto en ninguna parte que tengamos que defender a las AFP”.

Además, continuó señalando que “si alguien me dice que corresponde por una cuestión de principios pasar a estos cinco parlamentarios al Tribunal Supremo, bueno yo me pregunto, cuando votemos la Constitución, el nuevo plebiscito eso sí que es un tema diría yo de principios, entonces yo me pregunto ¿qué va a pasar cuando algunos diputados van a votar a favor? Yo voy a votar Rechazo pero ¿qué va a pasar cuando algunos parlamentarios nuestros voten a favor o apruebo de la Constitución?”.

“¿Y cuando lo haga nuestro candidato presidencial, cuando vote a favor, lo van a pasar al Tribunal Supremo?”, reflexionó.

A su vez, se preguntó si la colectividad iba a pasar al Tribunal Supremo a Joaquín Lavín por su crítica al gobierno ya que “él es el futuro candidato presidencial y digamos las cosas como son, va a ser presidente de Chile, entonces me interesa saber quién nos va a liderar si está de acuerdo como una medida extrema, de sacar este 10%”.

“Un proyecto malo”

“Yo he dicho, Joaquín también lo ha dicho y en eso coincidimos, el proyecto del retiro es malo. Porque la gente lo que retire no se lo va a pagar el Estado nunca, sus pensiones en el futuro van a ser pésimas, y aún más frente a esa decisión de retirar un proyecto malo, lo que sí hay que hacer es llevar adelante es el actual proyecto de ley que hay para mejorar pensiones, para reformar el sistema de protección social en Chile y también para modificar los temas relacionados con las AFP”, insistió.

Si bien reconoció que ante esta alternativa, el gobierno no ha presentado una iniciativa mejor que ayude a paliar la crisis económica producto de la pandemia y que se ha hablado de un “caos” al aprobarse un eventual retiro de fondos, Moreira indicó lo siguiente: “entonces yo le pido a mi gobierno que como es tan grave (…) como está en juego el futuro del país, yo le pido a mi gobierno que si tiene que endeudarse, se endeude. Que mejore lo que está entregando, que el gobierno tiene que abrir la billetera con más fuerza”.

Presiones en Chile Vamos

Respecto a las presiones que pueden haber en su conglomerado por esta iniciativa, el senador indicó que “yo en mi vida he estado acostumbrado a las presiones, a las amenazas, y a los castigos políticos que he tenido y que el país conoce (…) Creo que es imprudente que si ellos quieren, aunque estén equivocados pasar al Tribunal Supremo para expulsar a algunos parlamentarios, esto es una orden de partido inaceptable”.

Además, señaló que “podemos tener un debate y un cuestionamiento en materia de principios, pero lo que sí quiero señalar es que esta es una amenaza que contraviene la ley electoral, que deja muy mal parada a la UDI y yo espero que hayan acciones a partir de mañana en el contexto de puntualizar mejor lo que se quiere y obviamente estas amenazas a mí me molestan”.

También admitió que no solo estaba reflexionando respecto a la votación del proyecto sino que “mi reflexión ahora es un poco si vale estar en un partido que está actuando así, amenazando a sus parlamentarios”.

Respecto a lo que indicó el diputado Celis durante la votación del proyecto, donde aseguró que su par Christian Moreira se habría descompensado por las presiones del gobierno, el senador indicó que “mi hermano no se siente amenazado, no lo han amenazado. Sí conversaron con él, pero no es una amenaza y bueno todos sabemos que el señor Celis, para tratar de tener algún protagonismo político está haciendo una serie de acusaciones hasta de cohecho, acusando al gobierno, acusando a su propio colega”.

También indicó que irá a las instancias que correspondan “porque no se puede pasar al Tribunal Supremo a una persona porque votó en una determinada cosa”.

“Ya hoy día la UDI está en la UTI, esa es la verdad, reconozcámoslo, no miremos para el lado y los conflictos que hemos tenido con Mario Desbordes. Entonces yo me pregunto, cuáles son los principios que debe defender un parlamentario. Los principios a defender es la gente, la gente que hoy día está sufriendo (…) Hoy día en Chile hay hambre por eso que el gobierno tiene que multiplicar las cajas de alimentos, no solamente una vez, sino que tres veces si es necesario”, criticó.

También emplazó al gobierno y a sus pares del oficialismo diciendo que “estamos en pandemia, ¿es más importante los principios políticos en pandemia cuando la gente está jodida? ¿O ustedes quieren otro estallido social? Me parece a mí que es gravisímo, es no mirar las cosas de la perspectiva de lo que está pasando en Chile”.

Finalmente, señaló que va a tomar su decisión y “voy a dar mis argumentos, pero mi principal argumento no es un argumento populista, es darle de comer a la gente que lo necesita y eso es lo que necesitan los chilenos”.