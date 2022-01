El Senado aprobó este martes el oficio presidencial mediante el cual se solicita la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, por “grave alteración del orden público”, en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Con 16 votos a favor, 11 en contra y una abstención, la Cámara Alta se sumó a la aprobación de Diputados y Diputadas a la solicitud del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas se desplieguen por otros 15 días.

En general, los senadores a favor hicieron énfasis en que “no es una herramienta para solucionar los temas de fondo” pero que “sí ha permitido contener algunos delitos“. Se trata de la sexta prórroga de estado de excepción en la macrozona sur.

Durante el debate, un sector se destacó que “es necesario identificar el fondo del conflicto: La reinvidicación de las tierras de los pueblos originarios y buscar una solución acorde”, mientras que otro sector manifestó que “al sacar a los militares de la zona se volverán a desatar las cifras de atentados y robos”.

Carlos Montes (PS), por ejemplo, manifestó: “¿Qué están haciendo las fuerzas armadas en la zona?, ¿cómo se quiere revertir la violencia? Se entiende que esté funcionando el contener el delito, pero no vemos que se replantee la estrategia; Quisiera saber cómo se va a revertir el problema de fondo”.

Por su parte, Francisco Chahuán (RN) indicó que “la última vez que vimos una prórroga dije que solicitaba que se le pusiera urgencia al proyecto que elaboramos con los colegas, que busca que las prórrogas sean por 15, 30 ó 40 días de acuerdo a su gravedad, pero no ha pasado nada. Veremos cómo se comporta el presidente electo en esto”.

En tanto, Luz Ebensperger (UDI) afirmó que “esto no es la solución pero se ha disminuido la violencia; Nadie quisiera un estado de excepción” y que “no nos compete velar por el orden público sino generar leyes, por eso es importante el proyecto de proteger la infraestructura crítica, que está parado hace más de un año; Si fuera ley, esta prórroga no sería necesaria”.

Alejandro Navarro (País Progresista), indicó que “los principales problemas de narcotráfico están en otras regiones, no en La Araucanía. He rechazado la violencia porque no es el camino pero éste tampoco es el camino: Hay que llegar a un acuerdo con las forestales y las comunidades en conflicto y las que no. El tema de fondo es el derecho de propiedad del que nadie habla”.

Finalmente, Yasna Provoste (DC), consignó que “se indica que esta medida se toma por el incremento de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, no obstante, “este estado de excepción, que ya no es excepcional sino permanente, lo único que hace es generar más violencia y desconfianza”.

Previo a la votación, el ministro de Defensa Subrogante, Alfonso Vargas, describió las cifras tras la última prórroga del estado de excepción refiriéndose a las usurpaciones de terrenos, incautación de armas y drogas, y actos de terrorismo. “Mi invitación es escuchar a las regiones y no renunciar a darles la protección que merecen”.