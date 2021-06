El secretario general de Renovación Nacional (RN), José Miguel Arellano, cuestionó el rechazo expresado por la UDI al matrimonio igualitario luego que el presidente Sebastián Piñera anunciara que le pondrá urgencia al proyecto que fue ingresado al Congreso durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Desde el gremialismo, su presidente, Javier Macaya, dijo el martes que le llamó la atención el anuncio del mandatario: “creo que habla de una falta de criterio político, falta de sintonía con la coalición”. Por su parte, el senador Iván Moreira sostuvo que la noticia “es una bofetada para el mundo cristiano”.

En conversación con Cooperativa esta jornada, Arellano se refirió a este tipo de declaraciones y sostuvo que “aquí hay un tema generacional, no hay duda, porque yo no podría creer que en la UDI, por ejemplo, no hay gente homosexual. Eso es imposible, eso no puede ser“.

Además, planteó que no cree que “esa gente homosexual no esté de acuerdo con un matrimonio igualitario”.

Junto con “un tema generacional”, el dirigente acusó que “hay un negacionismo que no tiene que existir nunca más en nada. Tenemos que darnos la oportunidad de conversar y de generar acuerdos”.

Para reforzar su punto, recordó que “durante mucho tiempo nos dijeron que no a la ley de divorcio” bajo el argumento de que afectaría negativamente a las familias. No es así, no pasó eso. Por lo tanto, hoy día, ¿se pueden romper paradigmas? Sí. ¿Se pueden conversar las cosas? Sí”.

Sin embargo, el rechazo al proyecto del matrimonio igualitario también se ha hecho presente en RN, sobre todo desde la bancada evangélica. En conversación con Chilevisión, el diputado Eduardo Durán adelantó que votará en contra del proyecto y acusó que el presidente Piñera transgredió “acuerdos tomados durante la campaña para captar la atención y el voto del mundo cristiano evangélico”.

Desde las organizaciones que promueven los derechos de la diversidad sexual han hecho un llamado a tramitar con rapidez la normativa.