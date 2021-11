A tres semanas de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, el secretario general de Revolución Democrática (RD), Sebastián Depolo se refirió a lo que sería un eventual gobierno del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En entrevista con El Mercurio, el candidato al Senado por la región Metropolitana explicó que en el caso de pasar a segunda vuelta, desde el partido “proponemos que haya un pacto si es que nosotros pasamos la primera vuelta y nos podamos sentar con distintos actores, movimientos sociales para que la dignidad se materialice”.

En cuanto a los partidos políticos con los que comparten posturas, el secretario general de RD aseguró que “siento hoy una coincidencia alta con las bases del PS” y se distanció del PPD, el PR y la DC, aunque “en sus direcciones más que con sus militantes”.

“Yo respeto mucho la candidatura de Yasna, pero creo que se ha equivocado mucho en denostar nuestra candidatura al ubicarla al extremo”, manifestó el candidato al Congreso, añadiendo que “equivoca la estrategia y le hace un daño al potencial diálogo que tengamos en adelante”.

En la conversación, Depolo afirmó que en el caso de gobernar tendrán “un programa participativo hecho desde la base. Vamos a tener que establecer más diálogo pero para mí el horizonte está claro”.

“Podemos debatir respecto de la gradualidad en la implementación (…) pero no vamos a negociar el horizonte de transformaciones. Eso es lo que Chile está demandando y frustrar esas condiciones le daría más inestabilidad al país”, complementó.

“Nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”, expresó el aspirante al Senado, apuntando hacia la Convención Constitucional como la primera de ellas. “Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir”

Luego de la publicación de su entrevista, el secretario general de RD utilizó sus cuentas de redes sociales para aclarar sus dichos. “Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama”, escribió.

“No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes”, concluyó.

