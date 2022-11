En el marco de la discusión del presupuesto 2023 para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se declaró inadmisible una indicación para que la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentara a $250 mil.

En esa línea, el diputado de RN, Diego Schalper, anunció una eventual acusación constitucional contra la ministra Jeannette Jara, tras culparla de dejar “sin efecto” la normativa.

“La PGU es una ley de la República de Chile, que le impone al Gobierno obligaciones. Obligaciones en términos de eficacia, información y capacidad de pago. Y es un hecho de la causa que hoy día tenemos miles de pensionados que no han recibido su pago debiendo haberlo recibido hace varios meses. Dígame usted si eso no es dejar sin efecto una ley. Y yo le quiero recordar al Gobierno que cuando un ministro deja sin efecto una ley, el parlamento tiene la responsabilidad de hacer valer su responsabilidad constitucional. Varios estamos alcanzando la convicción de que la ministra del Trabajo, como la cabeza del Ministerio a cargo del pago de la PGU, ha incurrido en responsabilidad constitucional”, señaló.

Asimismo, planteó que “esperamos que en el corto plazo se pongan al día con todos esos pensiones a los cuales no les han cumplido, y al no cumplirles a ellos, lo que no han hecho es ejecutar la ley, y, por lo tanto, ministra Jara, decirle lo siguiente. Usted hoy día está en posición de una inejecución de la ley y cuando un ministro está en condición de inejecución de ley se pone en posición de ser acusado constitucionalmente“.

Finalmente, zanjó que “cuando uno está en posición de Gobierno, uno no está medido por el excusometro. Uno no puede encontrar la excusa de turno para no hacer su trabajo. Si usted efectivamente ve que hay alguna dificultad en la ley, bueno, presente una ley corta (…) pero en lo que no puede excusarse es que hoy día hay pensionados que debiendo recibir su pensión no la han recibido, y no la han recibido por la falta de gestión de su gobierno”.

Advertencias de “censura en el corto plazo” para Mirosevic

De la misma manera, y tras el resultado de la votación, el diputado Andrés Longton (RN) le pidió al presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (PL) que sea “ecuánime” ante la advertencia de una eventual censura.

“Si usted quiere permanecer en la testera y no que sea eventualmente censurado, yo le pido más ecuanimidad e imparcialidad en la conducción de la mesa y que le dé garantías a todos los sectores, independientemente del color político presidente. Porque esa votación podría haber tenido un giro distinto, pero precisamente por su conducción, hoy día se pierde esa votación. No queremos que se vuelva a repetir para ninguno de los lados, le pedimos imparcialidad y respeto por todos los colegas independiente del color político para que su estadía en la mesa sea permanente y no sea censurado en el corto plazo“, dijo.