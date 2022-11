En el marco de la discusión del Presupuesto 2023 para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se tomó el debate, llegando incluso a anuncios de posibles censuras a quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Tras la votación de una indicación que permitía aumentar este beneficio a $250 mil, diputados de oposición acusaron que el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, aceleró la discusión para que el trámite se volviera inadmisible.

“Lamentamos que ni siquiera el presidente nos haya dejado terminar el discurso, nos cortó a los 10 segundos cuando le incomodó parte del discurso donde nosotros hacíamos una alusión a una votación anterior que se hizo respecto a un tema similar”, señaló el diputado Frank Sauerbaum (RN).

“Estaba diciendo que contábamos con la inspiración del Presidente de la República para hacer esta normativa y lamentablemente no se nos dejó concluir. (…) Más triste todavía es que el propio presidente no deje votar a quienes todavía estaban en la sala, por lo menos había dos diputadas que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así y de esa manera, perdimos simplemente por un voto de diferencia y lamentamos que de manera mañosa se le reste la posibilidad a los adultos mayores de tener una mejor pensión”, señaló.

En el marco de la votación que desató gritos y desorden en la sala, el diputado Andrés Longton (RN) le pidió a Mirosevic que sea “ecuánime” ante la advertencia de una eventual censura.

“Vemos con mucha preocupación que en pocos días usted haya tenido tantos problemas en la conducción y eso presidente tiene que ver con la ecuanimidad. Cuando van diputados camino a votar y usted se apura en la votación, precisamente para generar un resultado, eso es lo que no habíamos visto antes. Es un mínimo de respeto por los colegas”, señaló Longton.

Asimismo, advirtió que: “Si usted quiere permanecer en la testera y no que sea eventualmente censurado, yo le pido más ecuanimidad e imparcialidad en la conducción de la mesa y que le dé garantías a todos los sectores, independientemente del color político presidente. Porque esa votación podría haber tenido un giro distinto, pero precisamente por su conducción, hoy día se pierde esa votación. No queremos que se vuelva a repetir para ninguno de los lados, le pedimos imparcialidad y respeto por todos los colegas independiente del color político para que su estadía en la mesa sea permanente y no sea censurado en el corto plazo“.

Sobre lo mismo, el diputado del Partido Republicano, José Meza, expresó que “lo que yo le quiero pedir es que en primer lugar prestigie verdaderamente el cargo porque las buenas intenciones no son suficientes para esto”.

“Desafortunadamente, hay una parte de esta sala que se siente menospreciada por el trabajo que está haciendo usted y nosotros lo que queremos es que tenga el apoyo de toda esta sala. No se trata de amenazas cuando nosotros recordamos que hay solo cuatro votos los que lo pusieron en la testera presidente. Como dice aquel dicho popular, ‘si queremos conocer verdaderamente a un hombre, hay que darle un poco de poder’. Por favor presidente, muéstrenos su verdadera cara como un hombre ecuánime y no como un hombre partisano como ha sido hasta el momento”, zanjó.

“Se está adjudicando una censura cada día más”

“Haber perdido la admisibilidad no solo es culpa del presidente que no dejó terminar de votar a dos parlamentarias, sino que también alguno de los parlamentarios de nuestro sector que votaron en contra. Si nosotros hacemos la suma total de los votos, debiéramos haber tenido los votos para aprobar, con los dos votos que no llegaron o sin los votos que no llegaron. Por lo tanto, es el primer mea culpa que hay que hacer”, declaró el diputado Miguel Mellado (RN).

Sobre la eventual moción de censura a Mirosevic, el parlamentario señaló que ya existen conversaciones al respecto. “Este presidente se está adjudicando una censura cada día más de acuerdo a su mala gestión como presidente de la Cámara de Diputados“, dijo.

“Está conversado ya, pero todavía no se va a ejecutar esperando ver como es el comportamiento que él tiene en estas próximas semanas“, zanjó.

