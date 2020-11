En el marco de las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales, la precandidata a la alcaldía de Machalí, Macarena Matas (RN), denunció que no pudo participar de los comicios porque su mesa no estaba constituida.

“Mi mesa no está constituida, lamentablemente hasta esta hora no voy a poder votar, vamos a invocar el artículo 42 de la Ley Electoral que señala que el Servel puede fusionar las mesas electoras y vamos a hacer todo para que las mesas se fusionen (…) Sería insólito que en un ejercicio democrático la candidata no pueda votar”, señaló Matas para El Rancagüino.

De acuerdo al citado medio, en la comuna precordillerana se constituyeron el 98% de las mesas, siendo la 68, donde votaba la precandidata, la única que no pudo constituirse.

Al respecto, el diputado Diego Schalper (RN) anunció que informó al Servel por la insólita situación. “Le he planteado al director regional del Servel que me parece una situación muy preocupante, que debe aclararse a la brevedad. Es más: mañana lunes enviaré un oficio al Director Nacional del Servel pidiéndole información sobre esta situación, que me parece muy delicada para el buen resultado del proceso”, afirmó.

Sobre las acciones que emprendería ante esta situación, agregó: “También pediré que se me informe cuántas mesas quedaron sin constituirse, para evaluar otras acciones que podamos emprender”.