“No es algo personal”: Sara Concha defiende moción de censura contra mesa lidera por Karol Cariola

La bancada socialcristiana presentó el recurso para censurar a la directiva de la Cámara ante la postura del Partido Comunista, colectividad que milita la presidenta de la corporación, sobre el régimen venezolano.

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, defendió la moción de censura contra la mesa directiva de la corporación, presidida por la comunista Karol Cariola, y aseguró que la acción “no es algo personal”.

Ayer, el diputado Johannes Kaiser impulsó la medida luego de que el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, afirmó que en Venezuela no hay una dictadura, y después de que la colectividad oficialista no se alineó por completo con el Gobierno respecto al régimen de Nicolás Maduro.

Debido a que el parlamentario independiente no es jefe de bancada, le solicitó al PSC que ingresen la moción contra la mesa. De este modo, el recurso fue presentado por la socialcristiana Francesca Muñoz.

“En atención a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el jefe de comité que suscribe, proceso a reclamar de la conducta de la mesa, en atención a la responsabilidad que cabe a la señora presidenta, Karol Cariola Oliva, en atención a su pertenencia a un partido que institucionalmente mantiene una postura de legitimación del régimen venezolano”, dice la escueta moción de censura.

Esto ha sido criticado por el oficialismo y el Gobierno, desde donde se respalda la gestión de Cariola y destaca la condena que ha expresado a través del voto sobre Venezuela.

¿Qué dijo Sara Concha?

Este martes, en conversación con CNN Chile, la diputada fue enfática en sostener que la presentación de la moción “no es algo personal en contra de una diputada o diputado en particular”, sino que “detrás de todo esto hay una ideología que acá el ciego es el que no quiere ver, y yo creo que acá todo el mundo ha reconocido que el liderazgo de Nicolás Maduro es de una dictadura”.

“Aquellos que enarbolan la bandera de la democracia y los derechos humanos, hoy día han reconocido que hay una violación a los derechos humanos en un país que hoy día está sufriendo todo esto del liderazgo de la dictadura de Nicolás Maduro”, agregó.

De este modo, insistió que la acción no es personal, sino que apunta a una “ideología que en ningún país ha prosperado y que es importante el tema de la democracia. Acá lo que nosotros velamos es para que la dirección de la Cámara de Diputados, a través de su mesa, no puede estar hoy día liderada por una diputada que comparte la ideología que hoy día no quiere reconocer la dictadura que hoy día existe en el país de Venezuela, que hay una violación directa de los derechos humanos y eso no es algo que digo yo, sino que reconocen los organismos internacionales y que todo el mundo, incluso el presidente Gabriel Boric lo ha reconocido”.

Al respecto, la diputada Daniela Serrano (PC) -también en diálogo con CNN Chile– le preguntó que, si la mesa fuese encabezada por la Unión Demócrata Independiente, también presentarían una moción de censura, considerando de que el partido todavía no reconoce las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Yo nací muchos años después de la dictadura (de Pinochet), en ocasiones hemos reconocido que efectivamente existieron probablemente violaciones a los derechos humanos, y en ese caso, yo creo que es una discusión que ha tenido a todo el país envuelto en una discusión del pasado. Hoy día estamos hablando de un tema (crisis en Venezuela) que está en el presente, que estamos viendo hoy día una violación a los derechos humanos, un régimen dictatorial, que tiene en sufrimiento a todo un país y yo creo que, en ese sentido, yo insisto, estamos en la casa de la democracia, por lo tanto, no puede presidir la mesa alguien que comparte el régimen de un dictador”, contestó.

“Nosotros siempre que ha existido o si existiese una violación a los derechos humanos, donde hay un sufrimiento detrás, por supuesto que estamos disponible a reconocerlo. Lo que yo estoy diciendo es que es una discusión del pasado y hoy día estamos hablando de una temática del presente y que está afectando, sin duda, a cientos de personas que son del país de Venezuela”, añadió.