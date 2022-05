CNN Chile estrenará "Sana Mente", el primer programa sobre la salud mental

El próximo 14 de mayo, a las 22:00, CNN Chile estrenará Sana Mente, el primer programa de la salud mental.

La conductora del espacio, Paloma Ávila, contó que “el objetivo es poner en foco la salud mental, el bienestar, la infelicidad, el dolor y la depresión, temas están siendo un tema para todas las familias”.

“Nadie quiere hablar de que está triste o está mal, y en general le damos la espalda a esas conversaciones, a pesar de que son mucho más cotidianas de lo que creemos: tenemos cifras que indican que una de cada cuatro personas padece de ansiedad. Asimismo, las consultas por depresión se han disparado, sobre todo después de la pandemia”, comentó la conductora.

En ese sentido, detalló que la salud mental “es un problema que nos ha acompañado desde el origen de los tiempos, pero no lo queremos mirar de frente porque es mal visto, la gente se va del rating cuando se habla de depresión. Todos estos mitos que vamos construyendo los humanos, sobre lo que corresponde o no, lo que es aceptable o no, va dejando de lado temas que son necesarios”.

Así, en el nuevo espacio de CNN Chile “abordaremos esta conversación de forma muy responsable, queremos consultar a la ciencia y la neurociencia”, según detalló Paloma Ávila.

En el lanzamiento en el programa Sana Mente estuvo presente la ministra de Salud, Begoña Yarza. En la instancia, manifestó que “nos parece tremendamente relevante, nos sentimos muy convocados con CNN Chile“.

“Queremos dar una respuesta (a los problemas de salud mental) de manera comunitaria”, dijo. Para eso, según las palabras de la ministra, es importante “tener plataformas como Sana Mente, en donde podamos conversar, aprender y conocernos”.