“Su salida era una decisión tomada”: Esto dijeron los asesores del Gobierno ante comisión por Caso Monsalve

Durante su intervención, Carlos Durán aclaró que, aunque tuvo una conversación con el presidente Boric sobre la situación de Monsalve, la decisión de su renuncia ya estaba tomada y no estuvo influenciada por filtraciones de la investigación. En paralelo, Pía Mundaca explicó que el exsubsecretario solía ausentarse de algunas instancias debido a problemas de salud.

Pía Mundaca y Carlos Durán, los jefes de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del presidente Gabriel Boric, respectivamente, asistieron la tarde de este martes a la comisión investigadora del Caso Monsalve de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al ser consultado sobre la existencia de una asesoría al Presidente Boric sobre qué acciones tomar tras conocer los hechos denunciados contra Monsalve, Durán sostuvo que, pese a que tuvieron una conversación sobre el tema, su rol “no es indicar qué hacer frente a determinados dilemas, lo que me corresponde es comentar para establecer cursos de acción”.

“La conversación se refirió a la decisión de una renuncia inminente de Monsalve y a la realización de un viaje”, añadió, enfatizando en que “la decisión de la salida de Monsalve era una decisión tomada”.

“Puedo aseverar con total certeza y descartar que la filtración de una investigación, en ese momento reservada, que haya sido un factor determinante en la toma de la decisión, no es así. Se iba a proceder a la renuncia del exsubsecretario una vez que se recabaran los antecedentes”, expresó.

Sobre sugerir informar la denuncia a los integrantes del Comité Político, antes que Boric, Durán precisó que “lo que me informa el Presidente, es que esta información, que es grave, una vez recabados los antecedentes va a ser informada a los ministros del Comité Político, por lo que yo no debía contrarrestar” sus intenciones.

Choque entre diputados de la instancia

Tras finalizar las preguntas a Durán, el diputado Daniel Melo (PS) cuestionó que, a través de la interpelación de la diputada Karla Morales, “se le impute al Presidente una determinada responsabilidad, de un hecho que se investiga en el que no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad, y me perece grave”.

“Como no va a tener responsabilidad el Presidente de mantener o no el cargo, si fue él que dijo que Monsalve se tenía que mantener”, replicó Morales, siendo interrumpida por otros parlamentarios presentes, a los que respondió: “No es una impresión y lo que dice el diputado Melo no tiene ningún asidero, ya que lo que dije es bajo el contexto del testimonio del jefe de gabinete y el señor Crispi en esta comisión”.

Comparecencia de Pía Mundaca

Luego de este percance, Pía Mundaca, jefa de asesores de la ministra Tohá, inició declarando que su conocimiento sobre el caso inició el 15 de octubre, luego de que la secretaria de Estado le pidiera información sobre la presunta víctima, como la confirmación de su cargo en la Subsecretaria del Interior y la unidad en la que se desarrollaba.

Mundaca detalló que en esta primera solicitud, la ministra no le comunicó nada respecto a la denuncia interpuesta ni los delitos acusados.

“El miércoles 16 de octubre la ministra me pidió investigar más antecedentes de la víctima porque estaba preocupada, ese día me puso al tanto de la denuncia por violación y abusos sexual”, expuso.

En ese sentido, añadió que esa jornada “le consulté al jefe de gabinete del entonces subsecretario del Interior, Gabriel de la Fuente, y me informó que la víctima estaba con licencia médica, que no respondía y que no era prudente contactarla. Le pregunté por la activación de protocolos e instancias de acompañamiento y me respondió que no existía ninguna denuncia interna, ni este caso ni en otro que involucraba a Manuel Monsalve”.

“El mismo día miércoles la ministra Tohá me ordenó que se iniciara un sumario por estos hechos, como consecuencia se debió comunicar a la víctima del inicio de la acción”, indicó.

Respecto a la ausencia del exsubsecretario Monsalve durante el balance tradicional tras Fiestas Patrias, que se habría generado tras la presunta violación, señaló que “no le diría que era habitual que Manuel Monsalve faltara, pero era de conocimiento que el subsecretario se ausentó en algunas de las sesiones e instancias requeridas, ya que sufría de jaquecas muy intensas que en algunas ocasiones terminaron en la clínica”.

Finalmente, Mundaca también descartó haber tenido algún contacto con la víctima.