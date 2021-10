Un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia denunció que la ministra Karla Rubilar utilizó recursos públicos para favorecer la campaña a la diputación de su pareja, el periodista Christian Pino.

A través de una carta anónima, los trabajadores señalaron que Pino “es parte del chat oficial de la dirección de prensa y gabinete, donde se discuten y toman decisiones sobre las actividades de la ministra y por consiguiente del ministerio, hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones”, consignó Canal 13.

“Estos chats son: ‘Campaña Pino’, ‘Marketing Pino’ y ‘Prensa Pino’”, agregaron los funcionarios.

También se reveló que el pasado 23 de agosto, Rubilar dio la siguiente instrucción en el grupo oficial DIR Prensa 2021 MDS: “muchachos, hoy Christian parte su campaña. Por razones más que obvias nos pegarán mucho. A él por mí y a mí para que baje mi aprobación y no lo pueda ayudar”.

“Deben ser extremadamente cuidadosos con todo, las actividades, publicaciones, redes. Atentos a restringir o borrar comentarios ‘mala leche’, etc. Estos tres meses serán difíciles, pero creo que valen la pena. Así que, por favor, los quiero por favor todos atentos”, añadió.

En otros de los mensajes se aprecia cómo Pino comparte en el mismo chat oficial una entrevista que le hicieron en la revista Sábado: “Hola, con luces y sombras salió la nota en la revista del Sábado. Para que ustedes lo evalúen interna y externamente. A mí, además de tres líneas, me gustó”.

Respuesta de Rubilar

Tras la publicación del reportaje, Rubilar publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram, citando además un pasaje de la Biblia.

“Mis batallas las peleo de rodillas, reconociendo que Dios tiene poder para darme la victoria, levantarme y hacerla resplandecer”, dice el gráfica, mientras que el pie se lee: “caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada”

Rubilar también etiquetó a Pino en la publicación.

En tanto, el periodista compartió una imagen en su cuenta de Instagram que dice: “si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos”.