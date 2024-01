El diputado del Partido De la Gente (PDG) Rubén Oyarzo no se presentó este jueves a la votación en Sala del proyecto de reforma previsional, debido a que está fuera del país con motivo de un viaje de carácter personal a México.

¿Qué pasó?

El pasado 17 de enero, el parlamentario le notificó al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC) su ausencia inferior a 30 días a partir de este jornada hasta fin de mes.

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, informó a usted que me ausentará del país por un plazo inferir a 30 días, entre el 24 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2024, para dirigirme a viaje personal a México”, dice el documento oficial de la Cámara Baja.

La situación ocurre en medio de la discusión política por la reforma previsional que este jueves es votada en Sala. De hecho, Oyarzo había dicho ser partidario de la idea de legislar (votación general) el proyecto impulsado por el Gobierno.

PDG no apoyaría la fórmula 3 y 3, pese a que el partido firmó la indicación

Por otra parte, el diputado Rubén Oyarzo afirmó el martes a CNN Chile, que el PDG no apoyaría la denominada fórmula 3 y 3 para el proyecto de reforma previsional, pese a que anteriormente firmaron la indicación que la permite y que ayudó a destrabar la discusión política entre parlamentarios y el Gobierno.

El parlamentario resumió que primero presentaron la indicación y luego discutieron el tema con los militantes de la colectividad. En ese sentido, reiteró que el partido aún no ha tomado una decisión sobre la fórmula que respaldará para la distribución del 6% de cotización adicional. “Vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos que evaluar”, afirmó.

Junto a ello, Oyarzo comentó ayer que otras fuerzas estaban en la misma posición, como Demócratas.

“No encuentro que sea poco serio. Hoy día estamos trabajando y hoy día la discusión es si se aprueba o no se aprueba la idea de legislar. Si no se aprueba la idea de legislar esta reforma va a pasar un año más para que se presente una nueva reforma de pensiones, entonces es un tema preocupante”, continuó.

“Ya en lo particular vamos a ver qué es lo que sucede. Primero preocupémonos de que pase la idea de legislar. Yo soy partidario de que se legisle una reforma de pensiones, pero no están los votos y esto está muy estrecho, y no solamente con personas que firmaron esta indicación de 3-3. Demócratas también la firmó y tampoco la está apoyando”, finalizó.