El diputado del Partido De la Gente (PDG) Rubén Oyarzo reveló que la colectividad no apoyaría la denominada fórmula 3 y 3 para el proyecto de reforma previsional, pese a que anteriormente firmaron la indicación que la permite y que ayudó a destrabar la discusión política entre parlamentarios y el Gobierno.

Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará la iniciativa que busca crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, así como también mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establecer beneficios y modificaciones regulatorias en la materia.

El proyecto llega a la corporación tras una intensa discusión y negociación entre el Ejecutivo y parlamentarios en las comisiones de Trabajo y Hacienda, donde incluso el Gobierno tuvo que ceder ante una nueva propuesta de la distribución del 6% de cotización adicional.

De este modo, de este 6%, un 3% irá a esta capitalización individual con solidaridad intrageneracional, y el otro 3% irá al seguro social.

La iniciativa parlamentaria tuvo respaldo de la Democracia Cristiana (DC) y otras fuerzas de centro, entre ellos, del PDG.

“Ahora no estamos tan convencidos”

Este martes, en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el diputado dio a conocer un eventual cambio de opinión del PDG: “Nosotros como Partido De la Gente hemos escuchado a nuestros militantes y nos han dicho que no quieren un 3% de solidaridad, y nosotros estamos escuchando y evaluando para tomar una decisión como bancada del Partido De la Gente”.

Al respecto, el periodista Sebastián Aguirre le recalcó que la colectividad firmó la indicación que permite la nueva fórmula. “Sí, así es, firmamos en un inicio. Ahora no estamos tan convencidos de la distribución de 3% y 3%, por eso lo estamos evaluando como bancada. Escuchamos a nuestros militantes, a la ciudadanía y las encuestas que han sido categóricas”, contestó.

De este modo, el parlamentario resumió que primero presentaron la indicación y luego discutieron el tema con los militantes del partido. En ese sentido, reiteró que el partido aún no ha tomado una decisión sobre la fórmula que respaldará para la distribución del 6% de cotización adicional. “Vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos que evaluar”, afirmó.

Junto a ello, Oyarzo afirmó que otras fuerzas están en la misma posición, como Demócratas.

“No encuentro que sea poco serio. Hoy día estamos trabajando y hoy día la discusión es si se aprueba o no se aprueba la idea de legislar. Si no se aprueba la idea de legislar esta reforma va a pasar un año más para que se presente una nueva reforma de pensiones, entonces es un tema preocupante”, continuó.

“Ya en lo particular vamos a ver qué es lo que sucede. Primero preocupémonos de que pase la idea de legislar. Yo soy partidario de que se legisle una reforma de pensiones, pero no están los votos y esto está muy estrecho, y no solamente con personas que firmaron esta indicación de 3-3. Demócratas también la firmó y tampoco la está apoyando”, finalizó.