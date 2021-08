El candidato a senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, afirmó que los convencionales constituyentes llegaron a la Convención Constitucional “a subirse el sueldo”.

En entrevista con La Red, el ex diputado y antiguo postulante a gobernador regional cuestionó el nuevo pacto oficialista, Chile Podemos Más, afirmando que representa a “la vieja derecha”; criticó el trabajo del órgano redactor y dijo que, a su juicio, “pareciera que la Lista del Pueblo quiere ser la élite”.

“La vieja derecha que está derrotada culturalmente, que representa el gobierno de presidente Sebastián Piñera, que ha sido un mal gobierno, un gobierno que no se atrevió a defender lo que cree y reaccionó simplemente a las propuestas que vienen de la izquierda; esa idea de que la izquierda avanza y la derecha solamente pone un freno de mano, con nosotros no va a funcionar, porque nosotros vamos a proponer cosas en cada una de las materias, como lo estamos haciendo”, sostuvo.

“En ese sentido, nosotros representamos a quienes quieren cambios profundos, desde la vereda del Rechazo por supuesto, porque no queremos un Estado que esté sobre las personas, no queremos los cambios que propone la Lista del Pueblo –buenamente–, defendemos la libertad, la familia y el Estado de derecho, pero evidentemente no estamos contentos con el gobierno del presidente Sebastián Piñera”, continuó.

De este modo, Edwards dijo que “la vieja derecha reaccionaria que representa Chile Podemos Más no es nuestra derecha, porque nosotros proponemos”.

“Los convencionales llegaron a subirse el sueldo”

Respecto a la Convención y la Lista del Pueblo, el candidato senatorial manifestó que “obviamente que yo sé que la Lista del Pueblo son muchos distintos grupos, por lo tanto, uno no puede caracterizarlos a todos, pero en general cuando yo veo lo que propone, por ejemplo, la Lista del Pueblo y en general la izquierda, ¿qué es lo que veo? Llegaron a la Convención a subirse el sueldo, lo primero que hicieron, las asignaciones”.

Tras un breve cruce con el diputado Giorgio Jackson, quién también participó en el espacio, Edwards dijo: “no me vengan con cuentos, los convencionales llegaron a subirse el sueldo”.

“Hicieron reglamentos mordaza para que los que piensan distinto no puedan entregar su opinión (…) y hay otra cosa que es peor, también da la posibilidad a manifestaciones ciudadanas que tienen mucho que ver con posibles funas. Hoy día hay convencionales que buenamente se sienten amenazados, sus familias y sus vidas, lo hemos visto en la prensa”.

“Entonces, yo no veo con buenos ojos el trabajo que está haciendo la Convención, pero en particular tampoco veo con buenos ojos el trabajo de la Lista del Pueblo, porque a la élite que criticaban… pareciera que quieren ser parte de la élite, como que en tiempo récord han tenido muchos problemas”, sentenció.