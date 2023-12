Debido a los recientes problemas de seguridad que ha preocupado al país durante el último tiempo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió este miércoles con alcaldes de la Región Metropolitana, representantes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) para abordar el asunto.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a los resultados de la instancia, que entre otros temas abordó el asesinato de un niño de 5 años, baleado al interior de una vivienda en la comuna de Padre Hurtado, y descartó que el Gobierno decrete Estado de Excepción en la RM a raíz de la crisis.

De esta forma, el jefe comunal emplazó al presidente Gabriel Boric a “usar la lapicera, ya que tiene la facultad constitucional para usar el estado de excepción”.

“No para toques de queda, no para allanamientos, no para volver a la dictadura militar, es para usar la capacidad de los hombres y mujeres que visten uniforme para apoyar el combate contra la delincuencia”, precisó.

En ese sentido, Carter aseguró que “más allá de lo grata que fue la conversación y lo generoso que fue el subsecretario (…) nos han dicho que definitivamente no van a aplicar el estado de excepción”.

“¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos niños más? ¿Cuántos niños más tienen que morir para que el Gobierno reaccione? Ellos han estimado que no lo van a hacer y lamentablemente van a seguir hablando de medidas de largo plazo”, cuestionó el alcalde.

Asimismo, indicó que nuevos proyectos de ley que ayuden a enfrentar la crisis son “bienvenidos” y aseguró la colaboración por parte de los alcaldes a la labor que desarrolla el presidente Boric en términos de seguridad.

“Me voy con un gusto muy amargo (…) hemos dejado morir a un niño más y nos estamos volviendo cada vez más cínicos”, puntualizó la autoridad.