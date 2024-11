Carter deja La Florida, plantea candidatura presidencial y le manda mensaje a Chile Vamos: “Dejen que la gente decida”

Durante un punto de prensa en el que se despidió de los vecinos, el exalcalde subrayó que, aunque entiende que la decisión de participar en unas primarias recae en su partido, confía en que no cometerán el error de rechazar esa instancia y de no respaldar su propuesta.

Este lunes, Rodolfo Carter dejó su cargo como alcalde de La Florida tras 12 años al frente de la comuna, y confirmó su intención de explorar una candidatura presidencial.

¿Qué dijo Carter?

Durante un punto de prensa en el que se despidió de los vecinos, Carter manifestó su disposición a participar en unas primarias dentro de Chile Vamos, si la coalición las convoca.

“Si Chile Vamos decide aceptar las primarias, como debería hacerlo, voy a competir y tengo fe en que, con la ayuda de los chilenos, ganaremos“, declaró Carter, recibiendo aplausos de los asistentes.

El exalcalde hizo un llamado a la coalición de derecha para abrirse al debate público y permitir que todos los actores políticos tengan la oportunidad de presentar sus propuestas. Según Carter, este sería el camino más democrático para escoger al candidato que represente mejor las ideas de Chile Vamos.

No obstante, Carter también planteó un plan alternativo en caso de que no se concreten las primarias. De no haber acuerdo, evaluaría buscar un escaño en el Senado, aunque descartó hacerlo bajo un escenario de decisiones internas o “dedazos”.

No ir a primarias es una “mala decisión” para Chile Vamos, según Carter

“Si mi coalición política tomara la mala decisión de no hacer primarias y recurrir al dedazo, voy a buscar el camino parlamentario, probablemente a través del Senado“, aseguró, aunque destacó que esta situación sería “muy difícil y poco probable”.

Finalmente, Carter instó a Chile Vamos a reflexionar sobre las implicancias de cerrar la puerta a las primarias, argumentando que ese enfoque podría ser perjudicial para la coalición.

“La gracia de las primarias es que se discuten ideas, triunfa el mejor, y quienes no ganan, apoyan. Dejen que la gente decida. No opten por el dedazo ni por decisiones a puertas cerradas“, concluyó.