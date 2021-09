La comisión Política Ampliada de Renovación Nacional (RN) aprobó por unanimidad la posición de la mesa directiva de rechazar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales e instó a los parlamentarios del partido a buscar junto al Gobierno alternativas en ayuda de “aquellas personas que no están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que tienen necesidades”.

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, relató que el comité “ha señalado que es necesario, muy por el contrario, fortalecer el sistema de pensiones y avanzar en una reforma previsional que les dé dignidad a nuestros pensionados”.

“Del mismo modo, a buscar alternativas al Gobierno que nos permita para aquellas personas que no están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia y que tienen necesidades, buscar otros instrumentos que les permitan, justamente, salir adelante”, agregó.

De este modo, Chahuán resumió que “en términos claros y precisos, darle una recomendación a nuestros parlamentarios y parlamentarias para que voten en contra del cuarto retiro de fondos previsionales y seamos capaces de pensar no en la próxima elección, sino que en la próxima generación y en fortalecer el sistema de pensiones en Chile”.

En tanto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, dijo que “básicamente lo que planteamos es, en primer lugar, obviamente que empatizar con el trabajo que se ha hecho en favor de los más vulnerables. Si todavía existen personas que están en una situación de necesidad, tenemos que ir en apoyo de ellas, pero eso no significa seguir licuando los fondos de pensiones, no significa precarizar la situación de los pensionados y no significa seguir contribuyendo a la inflación que hace que el pan y la leche sigan subiendo de precio, afectando a los más pobres de Chile”.