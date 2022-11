Durante esta jornada, el ex presidente Ricardo Lagos se refirió al proceso constituyente y sostuvo que el actual jefe de Estado, Gabriel Boric, “tiene una responsabilidad muy grande”. “Sin duda alguna el país requiere una nueva Constitución y esa Constitución va a llevar la firma del presidente Boric. Él va a jugar un rol muy importante, no me cabe la menor duda”, agregó.