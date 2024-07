Revelan nuevos chats de Luis Hermosilla con ministro de la Corte Suprema: Lo ayudó en la defensa de Andrés Chadwick

A pesar que Jean Pierre Matus había asegurado que no tenía chats con Hermosilla, un reportaje de Ciper dio a conocer el rol que tuvieron ambos durante la acusación constitucional contra Chadwick en 2019. Además, se reveló que Hermosilla influyó en su nombramiento en la Corte Suprema durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

En medio de las tensiones que se viven al interior de la Corte Suprema por filtraciones de chats, un nuevo antecedente se dio a conocer y tiene a uno de sus magistrados como protagonistas.

De acuerdo a un reportaje publicado por Ciper, el ministro del máximo tribunal, Jean Pierre Matus, tuvo una serie de conversaciones y gestiones con Luis Hermosilla, a pesar que lo había negado hace algunos días.

El citado medio dio a conocer que en el celular de Hermosilla están respaldadas conversaciones entre ambos, las que dan cuenta del rol secreto que tuvo Matus en la defensa del ex ministro Andrés Chadwick cuando enfrentó su acusación constitucional en 2019.

Sobre este punto, el reportaje indicó que Matus consiguió un informe del abogado alemán Kai Ambos. Dicho documento fue utilizado durante la defensa de Chadwick ante el Congreso Nacional. Esta gestión nunca fue pública ya que fue el propio Matus el que se lo pidió a Hermosilla, porque entonces asesoraba al Ejército.

Una segunda colaboración y su llegada a la Corte Suprema

Sumado a lo anterior, hubo otra gestión que realizó Matus junto a Hermosilla cuando este último era asesor durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. En ese rol, Matus participó junto a otros abogados en la realización de modificaciones a la Ley Antiterrorista a solicitud de La Moneda.

Más allá de las colaboraciones entre ambos, Ciper también dio a conocer que Hermosilla realizó gestiones para que el expresidente Piñera escogiera a Matus como su candidato para el máximo tribunal en 2019.

Esto, dado que un equipo de asesores del segundo piso de La Moneda recogía recomendaciones y chequeaba antecedentes de cara a los nombramientos judiciales. Fue en esta instancia -según lo indicado por Ciper– que Hermosilla influyó en nombramientos de dos ministros de la Corte Suprema: Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco.

Los descargos de Matus

A fines de marzo, en una entrevista con La Tercera, el propio Matus se había referido a la aparición de su nombre dentro de los chats de Luis Hermosilla.

“Primero quiero dejar en claro que yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito. Como usted ve en la publicación de Ciper, no aparece ningún chat mío porque no hay (…) No he tenido ninguna conversación con él sobre ninguna causa ni nada. Con él no tengo ninguna relación, ni profesional, ni personal, ni de amistad, ni familiar, de ningún tipo“, aseguró en esa ocasión el ministro de la Corte Suprema.