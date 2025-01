Revelan los 100 colegios con mejores puntajes en la PAES: Solo uno es municipal

En el listado, solo un establecimiento es municipal y solo uno es subvencionado. Los 98 restantes corresponden a particulares pagados.

Fue el pasado lunes 6 de enero que se dieron a conocer los puntajes obtenidos por las personas que rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular.

De esta forma, miles de personas que rindieron la evaluación comenzaron su proceso de postulación a distintas instituciones de educación terciaria.

En este contexto, El Mercurio dio a conocer el listado de los 100 establecimientos con mejor rendimiento en la prueba de selección.

Entre las principales conclusiones se encuentra que solo un establecimiento es municipal y solo uno es subvencionado. Los 98 restantes son particulares pagados.

En el listado, aparece el nombre del establecimiento, su administración -si es particular pagado (PP), particular subvencionado (PS) o municipal (M)- la comuna y el puntaje promedio.

Puedes revisar la lista completa a continuación:

1.- Pinares | PP | Chiguayante | 883.7

2.- Tabancura | PP | Vitacura | 870.5

3.- Constitución | PP | Constitución | 867.7

4.- Los Andes de Vitacura | PP | Vitacura | 867.1

5.- Cambridge College | PP | Providencia | 856.0

6.- La Girouette | PP | Las Condes | 855.8

7.- Cordillera de Las Condes | PP | Las Condes | 855.6

8.- The Kent School | PP | Providencia | 855.0

9.- Santa Úrsula | PP | Vitacura | 854.0

10.- Instituto Alemán de Puerto Montt | PP | Puerto Montt | 853.9

11.- Montemar | PP | Puerto Montt | 852.5

12.- Lincoln International Academy | PP | Lo Barnechea | 850.0

13.- Huinganal | PP | Lo Barnechea | 849.9

14.- Monte Tabor y Nazaret | PP | Lo Barnechea | 849.5

15.- Orchard College | PP | Curicó | 848.8

16.- Internacional Alba | PP | Maipú | 844.6

17.- Arrayanes | PP | San Fernando | 844.4

18.- Villa María Academy | PP | Vitacura | 843.1

19.- The Grange School | PP | La Reina | 842.0

20.- San Benito | PP | Vitacura | 837.0

21.- Huelén | PP | Vitacura | 835.1

22.- Andreé English School | PP | La Reina | 833.3

23.- Los Alerces | PP | La Barnechea | 833.2

24.- Arauco | PP | Arauco | 833.0

25.- Francisco Encina | PP | Ñuñoa | 832.4

26.- Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann | PP | Vitacura | 832.1

27.- Puerto Varas | PP | Puerto Varas | 831.9

28.- Lincoln International Academy Valle Norte Chicureo | PP | Colina | 831.9

29.- Verbo Divino | PP | Las Condes | 830.8

30.- San Ignacio El Bosque | PP | Providencia | 828.7

31.- The Southern Cross School | PP | Las Condes | 827.7

32.- Santiago College | PP | La Barnechea | 825.5

33.- Akros | PP | Ñuñoa | 825.3

34.- Redland School | PP | Las Condes | 824.7

35.- Saint George’s College | PP | Vitacura | 823.6

36.- Cruz del Sur | PP | Punta Arenas | 823.0

37.- The Newland School | PP | La Barnechea | 822.7

38.- Highlands | PP | Colina | 822.5

39.- Padre Hurtado y Juanita de los Andes | PP | Vitacura | 818.6

40.- Cumbres | PP | Las Condes | 816.6

41.- San Miguel Arcángel | PP | Las Condes | 816.6

42.- Saint John’s School | PP | San Pedro de la Paz | 815.6

43.- Saint Gaspar College | PP | Ñuñoa | 814.6

44.- Liceo Augusto D’Halmar | PS | Ñuñoa | 814.2

45.- Craighouse | PP | La Barnechea | 813.6

46.- Instituto Inglés | PP | Rancagua | 813.6

47.- Itahue | PP | Chiguayante | 813.5

48.- Trewhela’s English School | PP | Providencia | 808.1

49.- Saint Gabriel’s School | PP | Providencia | 808.0

50.- Alborada | PP | Linares | 813.4

51.- Alemán de Santiago | PP | Las Condes | 811.9

52.- Deutsche Schule | PP | Chillán | 811.7

53.- San Francisco de Asís | PP | Las Condes | 810.5

54.- Liceo Alianza Francesa Claude Gay | PS | Osorno | 810.4

55.- Alemán | PP | Temuco | 810.4

56.- International SEK Chile | PP | Las Condes | 810.3

57.- San Isidro | PP | Buin | 809.3

58.- Santa Cruz de Chicureo | PP | Colina | 809.2

59.- Inglés Saint John | PP | Rancagua | 808.9

60.- Saint Mary Joseph School | PP | Macul | 808.8

61.- La Santísima Trinidad | PP | San Pedro de la Paz | 807.7

62.- Everest | PP | Lo Barnechea | 807.2

63.- Trewhela’s School Colina | PP | Colina | 806.1

64.- The Mackay School | PP | Viña del Mar | 806.1

65.- Sagrados Corazones | PP | Vitacura | 805.3

66.- San José | PP | Angol | 805.0

67.- Alianza Francesa Jean Mermoz | PP | Curicó | 805.0

68.- San Anselmo | PP | Colina | 803.8

69.- Trebulco | PP | Talagante | 803.4

70.- Green House School | PP | Temuco | 800.7

71.- San José de Chicureo | PP | Colina | 800.5

72.- San Pedro Nolasco | PP | Vitacura | 800.3

73.- Alemán | PP | Puerto Varas | 800.0

74.- Particular Montessori | PP | Talca | 798.4

75.- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | PP | Viña del Mar | 796.4

76.- Instituto Alonso de Ercilla | PP | Santiago | 796.0

77.- The Mayflower School | PP | La Barnechea | 796.0

78.- Palmarés | PP | Peñalolén | 795.2

79.- Dunalastair Peñalolén | PP | Peñalolén | 792.5

80.- Pumahue Huechuraba | PP | Huechuraba | 793.8

81.- Dunalastair Valle Norte | PP | Colina | 793.7

82.- Instituto Alemán Carlos Anwandter | PP | Valdivia | 792.8

83.- Pumahue | PP | Peñalolén | 792.8

84.- Suizo de Santiago | PP | Las Condes | 792.6

85.- Dunalastair | PP | Las Condes | 792.7

86.- Lycée Antoine de Saint-Exupéry | PP | Punta Arenas | 792.5

87.- The English Institute | PP | Providencia | 791.5

88.- Saint Peter’s School | PP | Viña del Mar | 791.3

89.- Sagrada Familia | PP | Viña del Mar | 790.7

90.- La Cruz | PP | Valparaíso | 789.7

91.- Windsor School | PP | Valdivia | 789.5

92.- Santa Cruz de Unco | PP | Santa Cruz | 789.5

93.- Inglés | PP | Talca | 789.5

94.- Quimahue | PP | Chillán | 789.5

95.- Albamar | PP | Concón | 786,5

96.- Alemán Sankt Thomas Morus | PP | Providencia | 786.5

97.- Thomas Jefferson School | PP | Talcahuano | 786.3

98.- Sagrado Corazón de Apoquindo | PP | Las Condes | 784.5

99.- Instituto O’Higgins | PP | Rancagua | 784.4

100.- Serena | PP | La Serena | 783.3