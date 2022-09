Los resultados de la primera camada de diputados que se realizó el test de drogas se darían a conocer el próximo miércoles 28 de septiembre, una vez que el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, les informe de manera particular a cada congresista lo indicado en el examen realizado por el Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile.

El cocimiento público de los resultados estaba contemplado para este lunes, sin embargo, desde la corporación indicaron que en la presente jornada aquello no ocurrirá.

Al respecto, la diputada de Renovación Nacional (RN) Camila Flores dijo que “es lamentable que se haya generado este atraso en la entrega de los resultados, porque genera incertidumbre y suspicacia que puede generarse por parte de la ciudadanía”.

“Espero que no se deba a nada en particular, sino que tenga que ver más bien, quizás, con la cantidad de test tuvimos que realizarnos -que fueron 78 en total-, salvo cinco personas que no quisieron el test de drogas y recurrieron a la justicia”, agregó.

En ese sentido, manifestó que “se tenga a la brevedad posible, que no pase mucho tiempo”.

Por su parte, su colega de partido José Miguel Castro indicó que “los resultados del test de drogas deberían ya salir a la luz pública entre el día de hoy y mañana. Ya están, pero el secretario de la Cámara debe entregárselo primero y de forma personal a cada uno de los diputados”.

“Obviamente, cuando me entreguen el mío lo voy a dar a conocer. El que nada hace, nada teme, y por supuesto, lo más importante es que le da tranquilidad a la gente, que sus representantes están completamente limpios”, agregó.

Existe un grupo de diputadas que acudió a la justicia para que el reglamento que las obliga a someterse al test de droga sea revisado por los tribunales.

“Ninguna de las recurrentes de protección estamos en contra de que se haga un test de droga. Sabemos que las autoridades públicas están en un nivel de escrutinio mayor, lo que sí tiene que pasar es que ese reglamento debe estar de acuerdo a las leyes y a la Constitución, y como hemos visto aquí este reglamento transgrede y no pondera adecuadamente, lo hace de manera desproporcionada, derechos que están involucrados”, dijo la diputada independiente Lorena Fries.

“Por lo tanto, yo al menos y las diputadas que presentamos en el recurso, estamos de acuerdo en que mientras no se resuelva el recurso de protección no nos vamos a hacer el test”, añadió.

En tanto, la diputada del Partido Comunista (PC) Marisela Santibáñez manifestó: “Nos parece que es un show mediático que vulnera el derecho del paciente y los derechos fundamentales. Esperamos que la justicia restituya el imperio de esta ley”.

“El recurso de protección que la Corte Suprema declaró admisible que se dé curso a su tramitación y se resuelva (…) En ese sentido, lo que solicitamos es la dictación de la ley correspondiente que regula el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y diputadas de la República en ejercicio, con pleno respeto al derecho que emanan en la función parlamentaria y su persona”, sentenció.