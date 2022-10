Tras petición del Partido Comunista (PC), los comités parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitaron realizar un minuto de silencio por las víctimas del estallido social de octubre 2019.

Sin embargo, el minuto de silencio no se llevó a cabo porque necesitaba unanimidad y el Partido Republicano votó en contra de la iniciativa.

El diputado republicano Johannes Kaiser aseguró que “no se iba a hacer un minuto de silencio por aquellos que perdieron sus negocios, no se iba a hacer un minuto de silencio por los más de cuatro mil carabineros heridos, no se iba a hacer un minuto de silencio por las personas que fueron privadas de su paz en Plaza Baquedano”.

Del mismo modo, el parlamentario indicó que “no se iba a hacer un minuto de silencio por todos los chilenos que sufrieron las consecuencias del octubrismo violentista, sino que se iba a hacer un minuto de silencio por personas, algunas de las cuales son perfectamente inocentes y sufrieron daño, pero también por aquellos que eran culpables y sufrieron daños durante lo que era la necesaria y justa represión del violentista”.

Ante esto, el diputado Luis Cuello Peña (PC) preguntó: “¿Entiendo que se había pedido un minuto de silencio por las víctimas del estallido social y la represión del gobierno de Piñera? Eso, según reglamento, no requiere la unanimidad, entonces quiero que se aclare por qué no se otorgó el minuto de silencio”.