En su discurso por el aniversario del 18-O, el presidente Gabriel Boric manifestó que “no podemos olvidar que el estallido social fue doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos“. El mandatario recordó que “personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante los cuales no podemos ser indiferentes”. Del mismo modo, reiteró que “como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable: hubo muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares que no pueden quedar impunes y no se pueden volver a repetir”.