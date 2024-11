“Se veían un poquito alegres”: El relato clave del recepcionista del hotel que recibió a Monsalve y su denunciante

El trabajador, identificado con las iniciales JG, detalló que al momento en el que recibió a la exautoridad, que se hospedaba con regularidad en el hotel, llegó junto a una joven con la que interactuaba "como si se conocieran de antes". "Venían tomados, pero no borrachos, venían como felices caminando", sostuvo.

En el marco de la indagatoria del Caso Monsalve, este martes se dio a conocer el relato del recepcionista del Hotel Panamericano, quien recibió al exsubsecretario del Interior y a la denunciante la noche de los hechos, el pasado 22 de septiembre.

El hombre, -identificado con las iniciales JG- relató el momento en el que ambos habrían llegado hasta las instalaciones del hotel, previo a que ocurrieran los delitos de violación y abuso sexual imputados contra Monsalve, quien actualmente está siendo formalizado por estos cargos.

El testimonio del trabajador confirma -en parte- la reconstrucción de los hechos hecha por Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encargada de la indagatoria de la causa, que ha solicitado prisión preventiva contra el acusado.

La declaración

“Siempre me imaginé que el señor Manuel Monsalve era alguien importante para el país, porque llegaba siempre con tres escoltas y a bordo de una Toyota 4 Runner, la cual generalmente entraba al pasaje donde está la entrada del hotel, pero ese día, el 22 de septiembre, no llegó ningún escolta con él, ni tampoco recuerdo haber visto el vehículo que siempre utilizaba, a menos que lo hayan dejado estacionado por calle Teatinos, lo cual pasaba a veces, pero no era algo frecuente”, inició diciendo el funcionario.

En concreto, el trabajador declaró que lleva en el cargo cerca de un año, en un turno fijo nocturno que inicia a las 23:00 horas y termina a las 7:00 de la mañana del día siguiente.

“El día 22 de septiembre del 2024 llegué a mi turno nocturno, no recuerdo si exactamente a las 23:00 horas o un poco antes. Antes de mi hora de colación, de 00:30 a 1:30 horas, recuerdo que llegó Manuel Monsalve, quien estaba registrado desde antes, es decir, hizo el check in antes de mi turno. Él era un pasajero conocido dentro del hotel, que se quedaba de manera constante como huésped. Prefería el piso 7, específicamente, las habitaciones que daban al pasaje y no a la calle para evitar el ruido de tránsito”, detalló, según consignó Emol.

En ese sentido, continúo diciendo que “cuando vi al señor Manuel Monsalve, venía acompañado de una mujer, ella tenía pelo castaño, no recuerdo si era largo o corto, era de tez blanca, era casi del mismo tamaño que él, No me acuerdo de su contextura ni tampoco sus vestimentas, solo sé que el señor Monsalve pasó, nos saludó y se fue por el pasillo en la entrada para tomar el ascensor”.

“Con relación a esta mujer, quiero indicar que nunca la había visto antes como pasajera del hotel y que tampoco se registró al momento de hacer ingreso. Esto último es algo que se ve constantemente, ya que como recepcionistas no paramos a los huéspedes cuando vienen ingresando para corroborar que haya hecho el check in solos o con más personas”, sostiene.

“Unos cinco minutos después, el señor Monsalve bajó solo a la recepción y me dijo directamente ‘no funciona la llave’ y me la pasó, le pregunté en qué habitación se estaba quedando, -la que no recuerdo en este momento, pero sí quedan en los registros de los pasajeros-, yo saqué otra tarjeta magnética, se la entregué y él subió nuevamente por el mismo pasillo. El resto de la noche continuó completamente normal, sin novedad alguna que se pudiera consignar, como ruidos molestos ni quejas ni nada por el estilo”, dijo.

De esa forma, el trabajador también relató que “mi horario de cambio de turno es a las 7:00 horas y, hasta ese momento, no había hecho la salida el señor Manuel Monsalve ni tampoco su acompañante“.

Sobre las interacciones entre la exautoridad y el víctima, el funcionario precisó que “(Monsalve) venía caminando cerca de la mujer como si se conocieran desde antes, los dos se veían un poquito ‘alegres’, venían tomados, pero no borrachos, venían como felices caminando, no recuerdo ver a uno más tomado que al otro, como mencioné yo solo los vi pasar y el señor Manuel Monsalve nos saludó y después cuando él bajó y se acercó al mostrador no le sentí olor a alcohol”.

“Asimismo, no tengo conocimiento de las personas ni la cantidad de estas que utilizaron la misma habitación que el señor Manuel Monsalve posterior a la salida del hotel”, puntualizó.