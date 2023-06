El comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, se refirió a los 50 años del golpe de Estado de 1973 y pidió que este tipo de hechos no sucedan “nunca más”.

En el contexto de un homenaje a quienes estuvieron recluidos en Isla Dawson, lugar que funcionó como campo de concentración en los primeros meses de la dictadura de Augusto Pinochet, la autoridad realizó una histórica reflexión.

“Nunca más, que estos hechos no ocurran nunca más, ni aquí, ni ojalá en ninguna parte del mundo. En el fondo, estos hechos son condenables en cualquier parte del mundo que ocurra”, dijo De la Maza en diálogo con TVN.

“La Isla Dawson, nosotros no podemos desconocer, si hay un libro y una película, que este fue un centro de detención de prisioneros políticos de la época. Cómo lo vamos a desconocer, no lo puedo desconocer, por eso estamos aquí“, dijo.

Se trata de la primera vez que un comandante en jefe de la Armada se refiere al golpe de Estado.

“Como institución no desconocemos lo que pasó, estamos enfocados en una mirada hacia el futuro. Queremos seguir adelante, que este sea un país unido y próspero. (…) Actos como estos hacen que el país sea grande. Y como lo he escuchado aquí y durante el día me quedo con estas palabras: memoria, democracia y futuro“, expresó.

En el homenaje a los detenidos en Isla Dawson, entre ellos representantes del Gobierno de Salvador Allende, participaron cerca de cien familiares de víctimas, además de la ministra de Defensa, Maya Fernández y el ministro de Cultura, Jaime de Aguirre.