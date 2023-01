Este sábado, el presidente Gabriel Boric anunció la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, luego de las críticas que levantó la entrega de indultos de 12 detenidos por hechos relacionados con el estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del ministerio, he decido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera“, dijo el mandatario.

Las reacciones del mundo político no se hicieron esperar y, mientras algunos celebraron la noticia, otros acusaron “una campaña de descrédito (…) desatada contra el Gobierno“. “El hilo se cortó por lo más delgado” y “11 meses perdidos”, fueron algunos de los dichos.

Desde Convergencia Social (CS), partido al que pertenecen tanto Ríos como el presidente Boric, agradecieron la labor de la otrora ministra y aseguraron que “cuidar y proteger los derechos humanos ha sido su prioridad,amparando siempre la dignidad y los derechos fundamentales”.

Agradecemos la gestión y la convicción que ha tenido la exministra de Justicia, Marcela Ríos, en un ministerio que conlleva grandes desafíos. Cuidar y proteger los DDHH ha sido prioridad para la exministra amparando siempre la dignidad y los derechos fundamentales.

El diputado Marcos Ilabaca, jefe de bancada del Partido Socialista (PS), señaló que “lo que hace la ministra de Justicia es solamente un acto de responsabilidad para tratar de descomprimir una situación que la derecha ha estado haciendo insostenible hasta el día de hoy“.

El parlamentario felicitó a Ríos por “tratar de solucionar algo que estaba levantándose en un conflicto permanente y que estaba poniendo en problemas al Gobierno del Presidente Boric”. Asimismo, acusó que “la ministra de Justicia y el Gobierno han sido objetos permanentes del asedio por parte de la derecha, que ha entorpecido permanentemente el quehacer del Gobierno”.

La diputada Carmen Hertz (PC) lamentó la renuncia y sostuvo que “todos esperamos por el bien del país que no se siga, por parte de la oposición, en una campaña de descrédito de las instituciones y desatada contra el Gobierno y seamos capaces de converger en una agenda común que dé cuenta de las demandas y preocupaciones fundamentales de la ciudadanía”.

Desde su lado, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) denunció un “chantaje” político por parte de la oposición. “Nos parece impresentable lo que hace la derecha. Cuando el Gobierno anterior presentamos acusaciones constitucionales, lo hicimos con absoluta convicción de lo que había qué hacer. No para chantajear ni para pedir algo a cambio“.

Del mismo partido, el senador Esteban Velásquez dijo que “más allá de las tratativas y el proceso para seleccionar al fiscal nacional, la derecha no ha soportado nunca el Gobierno democrático del presidente Boric y cada vez que ha podido, ha intentado linchar públicamente y buscar cabezas al interior del Gobierno, y lo ha conseguido con la ministra de Justicia”.

Desde la oposición, uno de los primeros en manifestarse fue diputado Jorge Alessandri (UDI), quien calificó la gestión de Ríos como “11 meses perdidos”. “bien por la salida, esperemos que el o la próxima ministra aporte, pero mal porque Chile perdió 11 meses en algo fundamental, la justicia”.

Pasaron 11 meses en que tenía que mejorar el sistema carcelario y no ceder a las presiones, 11 meses en que tenía que nombrar fiscal nacional y, por supuesto, que 11 meses donde tenía que aconsejar al presidente de no indultar a personas con prontuario, de no indultar a personas con indultos anteriores o terroristas”, agregó.

La diputada Camila Flores (RN) aseguró que la renuncia de la ministra “era evidente y necesaria”. “En ella recae gran parte de la responsabilidad de tener a los delincuentes que ha indultado el Gobierno – el Presidente de la República – en las calles, siendo así un peligro para nuestra sociedad”.

Francisco Chahuán, senador y timonel de RN, agregó que “si el presidente cree que sacando a su jefe de gabinete y a la ministra de justicia el tema está zanjado, está profundamente equivocado. Si hubo desprolijidades en el otorgamiento de los indultos, lo que debe ocurrir es que impere la racionalidad y se retiren los indultos. Me parece que el hilo vuelve a cortarse por lo más delgado”.

El tema de los indultos no queda zanjado con la renuncia de una ministra, ni con el jefe de gabinete del presidente. Mientras delincuentes como Luis Castillo, sigan en las calles, no vamos a parar con nuestras fiscalizaciones y acciones. PRESIDENTE BORIC: RETIRE LOS INDULTOS.

El diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), afirmó que “se ha impuesto el sentido común y el presidente de la República ha aceptado la renuncia de la ministra de Justicia. Y espero que con esto se ponga término a la acusación constitucional“.

Por su parte, según el senador Iván Flores, también DC, “el hilo se cortó por lo más delgado“. “Los indultos fallidos son una cosa, pero más allá de eso, son los comentarios del presidente, criticando fallos del Poder Judicial, lo que valió la aclaración de la Corte Suprema y la Fiscalía, lo que complica”.