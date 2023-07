Luego de que se hiciera público el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo titular es Giorgio Jackson (RD), las reacciones del mundo político no se hicieron esperar, y las críticas de parte de la oposición llovieron en contra de su titular, incluso pidiendo su renuncia.

Pese a que Jackson acusó suplantación de identidad y dijo que resulta “sospechoso” que ocurran hechos “de esta naturaleza que parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo, sino que también relativos a una señal política”, muchos expresaron opiniones críticas respecto a su figura.

Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto.Son una red de Sinverguenzas, q ya perdieron el pudor.Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a q me calle q me has hecho llegarhttps://t.co/MscU0AAHZ0

— Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) July 20, 2023