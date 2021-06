Durante la Cuenta Pública 2021, el presidente Sebastián Piñera anunció que pondrá urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que ya está en el Congreso y que fue firmado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2017.

Mientras la oposición valoró la noticia, dentro del oficialismo se generó un debate al respecto, ya que desde Renovación Nacional insistieron en que el matrimonio se debe realizar entre un hombre y una mujer.

En esa línea, el senador Alfonso de Urresti (PS) indicó que espera que el mandatario “convenza a su sector, porque sus parlamentarios no lo están respaldando”.

En tanto, las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Adriana Muñoz (PPD) coincidieron en que se trata de un “avance importante y concordante con los tiempos”.

Por otro lado, el senador Francisco Chahuán (RN) aseguró que la intención de impulsar el proyecto “no había sido conversado con la coalición. Nosotros sostenemos que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer”.

Mientras, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) expresó que se trata de una temática “muy anhelado por un sector de la población” y “me parece correcto que el presidente haya señalado que es un tema que Chile tiene que afrontar”.

Por su parte, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) valoraron el anuncio, pero instaron al Congreso a aprobar el proyecto antes de las presidenciales. “El matrimonio igualitario ya no resiste otra elección, ni menos más candidatos/as prometiendo lo mismo que hace una década”, sentenciaron.

Asimismo, desde Fundación Iguales recibieron con sorpresa la noticia y advirtieron que seguirán de cerca su cumplimiento. “El anuncio de hoy es inesperado y nos hace felices, sin embargo, esperamos que no tenga letra chica y considere a las familias y sus hij@s”, aseveraron.

Presidenciales

Quienes también reaccionaron al anuncio fueron algunos precandidatos presidenciales de la oposición y Chile Vamos.

Uno de ellos fue el diputado Gabriel Boric (CS), quien espera que el mandatario “dejará de frenar el matrimonio igualitario y le pondrá urgencia, espero sin letra chica”.

Hay dos buenas noticias:

1-. Que dejará de frenar el matrimonio igualitario y le pondrá urgencia, espero sin letra chica.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli) sostuvo que se trata de una “excelente noticia”. “No podemos tener ciudadanos de primera y segunda clase, en cuanto a sus derechos. Y no se trata solo de parejas, si no que de familias desprotegidas por el Estado: la adopción debe ser parte del proyecto”, aseguró.

Finalmente, el ex titular de Desarrollo Social y Familia​, Sebastián Sichel (IND), dijo que “no nos tiene que importar el sexo de las personas, sino la decisión libre de proyectarse y pedir al Estado su protección. No hay familias correctas o incorrectas”.