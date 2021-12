El presidente electo, Gabriel Boric, desistió de la invitación a la gira internacional que le realizó el mandatario en ejercicio Sebastián Piñera.

“He conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado”, dijo el futuro jefe de Estado en un punto de prensa, la mañana de este lunes.

Una vez confirmada la negativa por parte de Boric, las reacciones por parte del oficialismo y la oposición no tardaron en llegar. Las primeras declaraciones provinieron desde Apruebo Dignidad, la coalición del próximo presidente de la República.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, descartó haberle hecho sugerencias al diputado por Magallanes. “Él lo explicó muy bien, agradece la invitación, pero que no va a poder ir porque está instalando el gobierno (…) Personalmente no le hice ninguna recomendación, pero en mi opinión era casi innecesario ir“, afirmó.

Asimismo, expresó que “la medida que ha tomado es justa y la comparto plenamente”.

El diputado Gabriel Ascencio, jefe de la bancada de la DC, hizo un llamado a “respetar la decisión del presidente”, sin embargo, manifestó que “también podría haber tenido una opción distinta, aprovechar esta oportunidad para ser conocido por la gran cantidad de mandatarios y otras autoridades políticas y académicas del mundo diplomático que van a estar en estas reuniones”.

“La oportunidad que se pierde en este mundo diplomático (…) es que hay muchas ganas de conocer a este presidente, por lo que creía que era oportunidad extraordinaria para que un presidente con independencia, dejando afuera a Piñera, se transformara en aquel personaje que el resto de los países anda buscando, un líder en la región”, ahondó.

En la otra vereda, el diputado de la UDI Jorge Alessandri aseguró que “las transiciones democráticas de las que todos nos sentimos orgullosos se hacen con pequeños gestos. Ese llamado del presidente en ejercicio al electo, esa reunión donde se juntan a trabajar y ver el traspaso, son cosas que no están en ninguna ley”.

“Son costumbres que fortalecen nuestra democracia”, agregó.

Por lo mismo, el parlamentario del gremialismo llamó a la oficina del presidente electo a “reconsiderar asistir a esta cumbre. Asistir para que un presidente pueda presentar a otro y ver cómo los temas de Estado pasan de un gobierno a otro (…) son gestos que muchas veces cuestan, pero, a mi juicio, dejan mucho para Chile”.

El senador Ivan Moreira (UDI), quien previamente había manifestado que “la izquierda no entiende de gestos republicanos”, volvió a abordar la invitación tras el rechazo hacia la invitación.

En ese contexto, recalcó: “me parece que Boric va a empezar mal su futuro gobierno, porque no entienden en la izquierda de gestos republicanos y no me cabe duda de que el Partido Comunista (PC) aconsejó a Boric para que no viaje”.

“La política exterior es una política de Estado y me parece que todos tenemos que tener actitudes de Estado. Eso no lo tuvo Boric”, sentenció.

Desde el mundo independiente, el diputado Ricardo Celis se cuadró con el futuro presidente, calificando como una “excelente decisión” el descartar el viaje a Colombia.

“Los objetivos del viaje no tienen nada que ver con las propuestas del presidente Boric y además el presidente Piñera se quiere vestir con ropa ajena”. Esto porque, según su criterio, “la imagen de Boric es altísima y lo que conocemos de Piñera en Chile dicta mucho de la imagen que tiene hoy en día Gabriel Boric”.