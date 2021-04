Durante esta jornada se llevó a cabo la votación en general de la reforma constitucional que permite un tercer retiro del 10% desde los fondos previsionales para los trabajadores y trabajadoras.

Finalmente, el Senado aprobó la iniciativa, sobre el quórum de 2/3, por 31 votos a favor y 11 en contra una abstención.

7 votos del oficialismo permitieron que la iniciativa emanada desde la Cámara de Diputadas y Diputados avance en línea con todos los votos de la oposición.

Los congresistas que se inclinaron definitivamente por la afirmativa en su voto fueron:

Francisco Chahuán (RN)

David Sandoval (UDI)

José Miguel Durana (UDI)

Juan Castro (IND)

Marcela Sabat (RN)

Manuel José Ossandón (RN)

Iván Moreira (UDI)

Manuel José Ossandón (RN), uno de los que se inclinó nuevamente por la opción del retiro, dejó en evidencia que “yo creí que éramos 5 (los parlamentarios oficialistas que iban a votar a favor) que fuimos los que estuvimos en los otros retiros. Aquí hay una cosa clara, mas que un mensaje al Gobierno es a nosotros, es que tenemos que ser capaces de profundizar lo que pasó el 18 de octubre sumado a una pandemia y a la existencia de un malestar que ha demostrado de que en chile no tenemos un sistema de protección social de verdad“.

Desde la oposición, la senadora Ximena Rincón (DC) se refirió a las razones por las cuales terminaron inclinando su votación hacia un lado: “Aquí tenemos un presidente que no es capaz de escuchar ni de recoger las propuestas que se han puesto encima de la mesa. Llevamos mas de una año planteando la necesidad de beneficios universales, una renta básica universal de emergencia en este caso y no ha querido recogerlo. Esto se lo planteo la senadora Provoste hace casi un mes y no quiso tomarlo, discutimos el IFE y nuevamente con mezquindad termina ampliando este lunes y focalizando“.

Ahora la discusión avanzó en su debate en particular en la misma Cámara Alta.