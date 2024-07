“Queríamos la plata del IFE”: Madre de Ámbar Cornejo revela las macabras razones por las que asesinaron a la menor

La periodista Ivonne Toro reveló detalles de las conversaciones que sostuvo con Llanos, asegurando, entre otras cosas, que la mujer no mostraba señales de arrepentimiento y que contó con una "frialdad absoluta" los detalles del crimen.

La madre de Ámbar Cornejo, Denisse Llanos, reveló a la periodista Ivonne Toro las razones que llevaron al brutal asesinato de su hija en julio del 2020.

Cabe recordar que fue la misma comunicadora quien logró que Hugo Bustamante, pareja de Llanos y homicida de Ámbar, le confesara otros dos homicidios perpetrados en 1996.

¿Qué dijo la madre de Ámbar Cornejo?

Ivonne Toro, autora del libro La niña Ámbar, contó a Meganoticias detalles de las conversaciones que sostuvo con Llanos durante el proceso de investigación para su libro.

Entre otras cosas, sostuvo que la mujer no mostraba señales de arrepentimiento y que contó con una frialdad impactante las motivaciones para asesinar a la menor.

“Existe el mal absoluto. Sin ninguna justificación, cuando ellos me explican por qué matan a Ámbar y me dan sus tres razones, con una frialdad absoluta, además, Denise me dice: ‘También la matamos porque queríamos la plata del IFE‘. Tú ves eso y dices; ‘hay cosas que no tienen una explicación’”, señaló.

La frialdad de Llanos llegó a tal punto, que cuando fue consultada sobre los días en que Ámbar era buscada por la policía, confesó que fueron “complejos”, pero porque “quería hacer empanadas”, pero no pudo porque “había mucha gente afuera de su casa”.

“Me quedó la sensación de que no se arrepiente, porque en algún minuto ella me dice: ‘lo peor de todo esto es que ahora estoy sola’. Hay una niña que fue asesinada, que es su hija, hay una mujer que hoy está sola, que es su madre, pero para ella lo peor es que ella está presa, sola y no puede conversar, no puede pasarlo bien”, agregó.

En esta línea, afirmó que dicha postura forma parte de la “estructura de personalidad de Denisse, de ser incapaz de ver al otro como alguien que merece respeto y cuyo dolor debe ser considerado. En el caso de Ámbar no es solo una desidia, es una intervención permanente para evitar que la niña fuera feliz”, continuó.