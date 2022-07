Este lunes el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella contra el empresario osornino Pedro Pool, tras declaraciones en contra de los ex convencionales, así como afirmar que en el caso de ganar la opción del Apruebo en el plebiscito, habrá más ejecutados que en dictadura.

Los dichos fueron realizados en el programa de YouTube conducido por Catalina Pulido y Patricia Maldona, video que YouTube ya bajó y que actualmente solo se puede ver en redes sociales como Twitter y Tik Tok. “Después del 4 de septiembre [si gana el Apruebo] me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”, consignó.

Asimismo, agregó, “no van a ser 3 mil [los ejecutados], como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

En redes sociales se ha remontado a la conversación el programa de YouTube Bajo la Lupa, en conjunto con Hablemos Claro, en septiembre de 2021, junto al entonces candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó: “Gracias por lo que hacen, porque efectivamente hablan las cosas por su nombre, van directo al grano, le ponen la lupa a todas las situaciones que hay en el país y eso se valora y se respeta“.

En ese momento, Pool lo interrumpió para decir que “esto no lo hacemos por usted, lo hacemos por Chile, lo hacemos por nuestros hijos y nietos, porque aquí no solo van a empobrecer el país, nos van a esclavizar, y nosotros debemos darle las gracias a usted por estar presentando batalla por la libertad de todos los chilenos”.

Asimismo, un usuario de Twitter compartió en julio de este año otra aparición de Pool en un video de YouTube el año pasado, junto con otros hombres. “El otro día Sigrid Alegría apareció en un corto dándole el apoyo a la Lista del Pueblo cuando estaban en campaña, ahora la we(…) salió desdiciéndose, por qué, porque le mandamos a decir a la conch(…) que no vamos a ver sus telenovelas nacionales ni vamos a ir a sus cag(…) de teatros, porque el 99,9% de los actores chilenos son de izquierda, son progresistas los we(…)”, sostuvo Pool entre las risas de sus compañeros.

“Hoy día”, prosiguió, “escuché en un video que entrevistaban a esta de Canal 13, la Tonka Tomicic, que nadie duda que es de derecha; Oye we(..), era otra, si la otra vez a Hermógenes Pérez de Arce le dijo ‘este pot(…) es mío’ y lo echaron cag(…) del canal”, para afirmar que “en esta vuelta [presidencial], esta we(…) está mansita, porque nosotros nos paramos, se lo hicimos notar a la we(…) ¿me entendí’?”.

Así, continuó, “‘allá en Santiago hay que hacer comando’ [dicen], bueno en dos años más voy a estar allá we(…); hay que hacer comando, hay que ir a we(…) a sus casas a los conch(…), a su trabajo (…) hay que contratar grupos, y no estoy hablando we(…), grupos de sicarios, para los we(…), a los dirigentes sindicales, a todos estos we(…) perversos”.

“Ustedes dirán, ‘este we(…) qué se tomó’, pero es que esos we(…) son perversos, hay que darles una cucharadita de su propia medicina, hay que irlos a visitar a sus casas, a sus trabajos a los caballeros; Si hay que hacer la misma we(…) que hace la CAM [Coordinadora Arauco Malleco] en la novena región, la misma we(…)