¿Qué es la ETA? El nuevo documento que Inglaterra exigirá de forma obligatoria para viajar a Reino Unido

Este miércoles 8 de enero de 2025 un nuevo requisito deberán cumplir quienes deseen viajar a Inglaterra e Irlanda del Norte.

Se trata de la ETA, la Electronic Travel Authorisation (ETA), un permiso digital que se debe pedir por Internet o descargando la aplicación UK ETA, (disponible en App Store y Google Play Store).

Al igual que la Visa Waiver, el permiso se puede ocupar varias veces y tiene la duración de 2 años o hasta que venza el pasaporte, lo que ocurra primero. Se pedirá a todas las personas que viajen a Reino Unido por periodos de hasta 6 meses de duración.

Quienes deseen estar más de 6 meses en Inglaterra deberán postular a una visa.

“Estamos realizando mejoras para ofrecer un sistema de inmigración digital más ágil, que sea más rápido y seguro para los millones de personas que pasan por la frontera del Reino Unido cada año. Por esa razón estamos introduciendo las Autorizaciones Electrónicas de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés)”, explicó a El Mercurio Louise de Sousa, embajadora de Reino Unido en Chile.

La diplomática agregó que “esta medida no solo afectará a los chilenos, la estamos introduciendo en todo el mundo para todas las personas que quieran visitar el Reino Unido y que actualmente no necesitan una visa para estadías

cortas, o que aún no tienen un estatus migratorio en el Reino Unido”.

La ETA tendrá un valor de 10 libras esterlinas, unos 12.500 pesos chilenos.