Luego del allanamiento de la casa y oficina del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en el marco de la investigación del Caso Audios.

¿Qué es el Caso Audios?

En noviembre del año pasado, Ciper reveló que el abogado Luis Hermosilla, quien había asumido la defensa de Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares.

De acuerdo a la investigación, el medio tuvo acceso a un audio de una reunión entre Hermosilla, Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos, donde se habla de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.

“De este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás”, dice el abogado en la grabación.

La respuesta del SII

Al respecto, el SII emitió un comunicado refiriéndose a los presuntos actos de corrupción. Según el organismo, “la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia”.

“De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones, que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia”, expresaron.

La respuesta de la CMF

A través de un comunicado, la CMF declaró que se “encuentra analizando los antecedentes reportados en dicha publicación, para adoptar las acciones y medidas que sean pertinentes”.

Asimismo, y respecto a STF Capital CB y Factop CBP, el organismo aplicó las siguientes medidas y sanciones:

Suspensión de todas las actividades de STF Capital CB

CMF rechaza reposición a la suspensión de las actividades de STF Capital CB

Mantiene suspensión de todas las actividades de STF Capital SB y extiende a suspensión de inscripción en registro de CMF

Alzamiento de reserva de cargos formulados contra STF Capital CB, Luis Flores, Ariel Sauer y Daniel Sauer

Sanción de cancelación de inscripción de STF Capital CB y multa de UF 13.500 a STF Capital C, UF 10.800 a Luis Flores, UF 9.000 a Ariel Sauer y UF 9.000 a Daniel Sauer

Rechazo de reposición sanciones STF Capital SB y Luis Flores

Suspensión actividades Factop Corredores Bolsa Productos

Luego de ello, el fiscal Nacional Ángel Valencia, confirmó que se abrirá una investigación de oficio en contra del abogado, Luis Hermosilla.

“No he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”

Al siguiente día de la difusión del Caso Audios, el abogado Luis Hermosilla acusó de ser “objeto de una maniobra siniestra” y descartó haber ofrecido beneficio algún funcionario público.

Por medio de una declaración pública, dijo ser “objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo“. Además, sostuvo que, ante lo ocurrido, y junto a “aspectos obvios y evidentes, están en juego el Estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”.

Al respecto, Hermosilla afirmó “categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”. También, expresó que “el contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”, y bajo ese punto, indicó que, “aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita“.

“Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”, añadió.

Finalmente, el abogado anunció que colaborará con las investigaciones que se realicen “dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión”.

CMF anuncia denuncia

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia por el presunto delito de soborno en contra de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, además del representado Daniel Sauer.

“Para el Consejo de la CMF resulta de la máxima gravedad que se intente influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo, como asimismo aceptarlos o solicitarlos”, expresó la entidad.

También se acordó instruir una investigación interna para determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes.

De la misma forma, la CMF subrayó que el actuar de la institución y sus funcionarios se enmarca en decisiones colegiadas y basadas exclusivamente en criterios técnicos que resguardan la objetividad y probidad.

Luis Hermosilla renuncia al Tribunal de Honor de la ANFP por “motivos personales”

Luego, durante la misma semana Hermosilla presentó su renuncia al Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), tras 10 años en el cargo y cuatro por cumplir.

De acuerdo a fuentes de La Tercera, el abogado comunicó su decisión en una carta enviada al directorio en la que argumenta “razones de índole personal”.

La ANFP confirmó la renuncia a través de un escueto comunicado.

OS-7 de Carabineros allana oficinas de Hermosilla

Personal del OS-7 de Carabineros llegó hasta Alonso de Córdova, en Vitacura, para allanar las oficinas del abogado. Los efectivos policiales llegaron al lugar en busca de evidencia para confirmar o no el pago de coimas a funcionarios del SII, como se dio a conocer en los audios que relevó Ciper.

La policía se encuentra trabajando con el equipo de fiscales de la zona oriente designados para la causa: Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana y Marcelo Vargas.

¿Qué dijo Daniel Sauer?

Por medio de una declaración pública, Daniel Sauer, controlador de Factop y de la corredora de bolsa STf, indicó que “hasta el 31 de julio del año en curso, fuimos representados por los abogados Luis Hermosilla y María (Leonarda) Villalobos”.

“Esta asesoría legal con Hermosilla y Villalobos culminó con el fallo desfavorable, resultando en el cierre de STF Corredores de Bolsa y la imposición de multas extraordinariamente altas, sin precedentes en el mercado de valores chileno”, explicó.

Respecto a la investigación que realiza el Ministerio Público, Sauer dijo estar a disposición de las autoridades, “ya que no tenemos nada que ocultar”.

El audio fue filtrado por María Leonarda Villalobos

La abogada Leonarda Villalobos habría reconocido que ella grabó el audio para obtener información reservada sobre diligencias que realizaban los organismos por operaciones irregulares en instituciones del empresario.

Según Diario Financiero, la letrada declaró por 13 horas ante los fiscales a cargo de la investigación. Esto lo hizo en dos jornadas: miércoles y jueves.

Los detalles de las declaración son de carácter reservado. Sin embargo, el medio citado la abogada reconoció al Ministerio Público que ella grabó la polémica conversación, y aseguró que solo lo compartió con una persona. También habría negado la comisión de soborno.

Creación de comisión especial investigadora por el caso

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó acceder a crear una comisión especial investigadora (CEI) que deberá buscar responsabilidades políticas en medio de las diligencias que realiza el Ministerio Público, y procesos internos que efectúa el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras revelarse una conversación donde abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto al representado Daniel Sauer, mencionan pagos a funcionarios del SII y de la CMF para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

Seis funcionaros del SII declararon como testigos

Seis funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) han declarado hasta el momento como testigos en el marco del denominado Caso Hermosilla; cinco en la Fiscalía Metropolitana Oriente y uno en la Región de Arica.

Cabe recordar que durante esta semana el director del SII, Hernán Frigolett, dio a conocer la suspensión de cinco funcionarios presuntamente involucrados en el caso.

Entre los trabajadores suspendidos del ente tributario se encuentra Christian Soto, el ahora exdirector del departamento de Grandes Contribuyentes.

Hermosilla deja de ser abogado de la familia Jaime Guzmán

Hermosilla dejó de ser abogado de la familia del fallecido senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán.

De acuerdo a La Tercera , Hermosilla se había visto obligado a adoptar distintos movimientos. Por un lado, dejó el directorio de Graneles del Sur, la matriz de los negocios de Gonzalo Vial Concha; y también dejó de ser el defensor del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en el marco de las indagatorias por el caso Convenios.

CDE se querella contra Hermosilla, Villalobos y Sauer

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, además del empresario Daniel Sauer, por los delitos de soborno y cohecho en el marco del denominado Caso Hermosilla.

Allanan casa y oficina del director general de la PDI

La mañana de este viernes 15 de marzo, personal de Carabineros allanó la casa y oficina del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en el marco de la investigación del caso Hermosilla.

Las órdenes de entrada y registro fueron solicitadas por la Fiscalía Oriente el 14 de marzo, y se fundamentan en las pericias del celular del abogado Luis Hermosilla, “desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente” al mandamás de la institución.

Por ello, Fiscalía solicitó formalizar a Sergio Muñoz por el delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal. Ambas normativas se vinculan a la difusión de información privilegiada.

A dicha formalizacion se sumó posteriormente la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), acción que puso en un difícil escenario al director general.

Sin embargo, pasados algunos minutos de conocerse dicha querella Sergio Muñoz se apersonó en La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric.

Tras dicha conversación Presidencia informó que Muñoz había presentado su renuncia y que el mandatario la había aceptado.