Deben ser distribuidas todas a más tardar la próxima semana. Es la orden que recibió el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, luego que se revelara que aún tenía almacenadas canastas del programa Alimentos Para Chile.

Son casi 1.700 las canastas de alimentos que aún están guardadas en una bodega particular hace más de un mes, a la espera de ser distribuidas. La información, divulgada en un medio local, se transformó rápidamente en un escándalo.

El alcalde ha tenido que salir a dar explicaciones, los concejales han alzado la voz, el gobierno regional decidió intervenir y ordenó la rápida entrega de las canastas, mientras que Contraloría ya tiene los ojos puestos en el municipio lacustre.

Esos son los ingredientes de este escándalo al sur del país.

🔴Posterior a denuncias, se inicia investigación por miles de cajas de alimentos asignadas a @muniptovaras que se encontrarían guardadas en bodegas, sin ser otorgadas a beneficiarios pic.twitter.com/SHCyvYPpwL — Contraloría (@Contraloriacl) October 9, 2020

¿Qué pasa con las canastas?

“Una dirigente de una junta de vecinos me señaló que ella tiene información de que había canastas que estaban guardadas en una bodega pagada, fuera del municipio, de las que había entregado el gobierno regional y que la municipalidad no las había entregado, cosa que me sorprendió y me fue difícil de creer”, cuenta a CNN Chile el concejal Renato Aichele (RN).

Y así partió todo. El concejal Aichele relata que, como no pudo obtener más antecedentes, en el consejo del martes 6 de octubre decidió preguntarle directamente al alcalde. Allí fue cuando el jefe comunal confirmó la denuncia que había recibido.

“Me pareció inaceptable, impresentable. Presentamos esto a Contraloría para que se pronuncie sobre una irregularidad administrativa en la no entrega”, indicó el concejal, agregandoó que “al municipio se le entregaron recursos del Estado para que los canalice y los distribuya. Y están allí guardados”.

Y efectivamente, el municipio confirmó que son 1.699 las canastas de alimentos que aún están en una bodega y en buen estado de conservación. En la segunda etapa del programa Alimentos Para Chile, se le entregaron a la comuna 4.622 cajas para ser distribuidas a la población, las que aún no están en manos de los vecinos. Según la autoridad local, quedaron en calidad de “remanentes” para ser repartidas después.

“Hay una orden implícita de que la caja se entrega una por familia y el remanente, indudablemente, se acordó con la gobernación entregarlo en la medida de las necesidades, porque no hay plazo para la entrega. Si algunos querían acudir en forma inmediata eso dependía de cómo y con qué visión uno observe que una caja dura 14 días”, señaló Ramón Bahamonde, alcalde de Puerto Varas.

El jefe comunal indicó, además, que el municipio entrega también canastas de alimentos de manera diaria a los vecinos que lo requieran y que “tenemos absoluta tranquilidad que, al hacer bien las cosas, con el respeto y la dignidad de quienes más lo necesitan, parece que en este país se comete un error”.

Sin embargo, las denuncias del concejal no se quedan sólo en este punto. También indica que hay familias que no han recibido la ayuda estatal.

“Yo puedo confirmar que nuevamente el alcalde miente. Cuando yo denuncié esto, me llegaron mensajes de que en sus barrios no llegó o no les entregaron a todos, o que alguien fue al departamento social y le dijeron que no. Entonces eso de que es un remanente que no se ha entregado es mentira”, declaró Aichele.

Este viernes, Contraloría estuvo en la Municipalidad de Puerto Varas fiscalizando. Esto como parte de la auditoría que se inició en junio a la Intendencia de Los Lagos, precisamente, por el programa Alimentos para Chile.

“Explicamos paso a paso y que nos revisen hoja por hoja cómo nosotros estamos cumpliendo con las disposiciones legales y con la dignidad de la gente. Por ello, estamos absolutamente tranquilos de que la Contraloría va a hacer un informe, donde Puerto Varas ha hecho las cosas correctamente”, señaló el alcalde luego que se constituyera en el municipio un funcionario del órgano fiscalizador.

Bahamonde acusa, además, que todo esto se trataría de una persecución política en su contra. “No es más que un efecto de carácter político, porque las cajas no están guardadas, están almacenadas y se van entregando paulatinamente de acuerdo a las necesidades”, aseveró.

“Siempre cuando los concejales fiscalizamos, el alcalde dice que es una persecución política”, respondió el concejal Renato Aichele y puntualizó que “para mí el tema es súper claro: estas cajas estaban guardadas y estas cajas debieron ser entregadas por lo menos hace un mes. Él tiene que responder y pedir las disculpas del caso y entregarlas a la brevedad”.

“Había que salir de manera prioritaria a distribuir”

En la primera etapa del programa Alimentos Para Chile se entregaron en total 140 mil canastas en toda la Región de Los Lagos. De ellas, el 100% ya están en los hogares de los vecinos. En el segundo proceso fueron 104 mil. Sólo dos comunas, explican desde la zona, tienen razones justificadas para aún estar en proceso de distribución: Cochamó y Hualaihué.

En la primera faltan por distribuir 68 canastas, que serán entregadas en helicóptero, por tratarse de zonas aisladas, durante este fin de semana. En la segunda comuna quedan 190.

El seremi de Vivienda, Jorge Guevara, es el encargado de la distribución del programa Alimentos Para Chile en la región y cuenta a este medio que fue recién el miércoles cuando se enteró que en la comuna de Puerto Varas algunas canastas había sido almacenas en una bodega.

“No estamos de acuerdo con que se almacenen las canastas, cuando hay gente que lo necesita”, señaló de manera inmediata la autoridad regional.

El alcalde de la comuna se defiende indicando que no había plazos establecidos para la entrega de estos alimentos, a lo que Guevara responde lo siguiente:

“Es verdad que el proceso de entrega de las canastas no estaba definido con un plazo, pero entendiendo la razón del programa Alimentos Para Chile, y entendiendo la necesidad de la gente, no es necesario que a uno le digan para poder entender que esto es de carácter urgente y que había que salir de manera prioritaria a distribuir”.

También descarta que haya sigo la gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce, tal como lo indicó Bahamonde, con quien se concordara almacenar este “remanente” de canastas.

“Se acordó con la gobernación que el 50% se entregaba en forma inmediata y el resto irlas entregando dependiendo a la evolución de la pandemia”, especificó el jefe comunal. Ante esto, Guevara respondió: “él tuvo una conversación con la gobernadora, pero en ningún caso la gobernadora convino con él en guardar el 50% de las canastas asignadas para un periodo posterior”.

Por el momento, y por esta polémica en el municipio de Puerto Varas, el encargado de la distribución de las canastas en la región señala que no ha sido contactado por la Contraloría. Sí confirma Guevara que solicitó al alcalde Bahamonde entregar rápidamente los alimentos faltantes. ¿Plazo máximo? La próxima semana.

¿Qué señala el alcalde? Se comprometió a distribuir las 1.699 canastas que aún están en poder del municipio “en los próximos 15 días, debido a la celeridad que nos imponen y no la necesidad efectiva, lo vamos a hacer para poder cumplir”.

