Este miércoles, diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos.

La medida fue presentada por diputados del Partido Comunista como Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luis Cuello y María Candelaria Acevedo, además de los socialistas Emilia Nuyado y Jaime Naranjo; Helia Molina (PPD), Tomás Hirsch (PH), y la independiente de la bancada del FA, Mercedes Bulnes.

El proyecto busca tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet.

Asimismo, se busca modificar el Libro Segundo del Código Penal, denominado “crímenes y simples delitos y sus penas”, al Título Tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución, un nuevo párrafo del siguiente tenor: ‘De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos'”.

En el nuevo párrafo, se incorpora el tipo de Negacionismo en un nuevo artículo 161 D, que tipifica la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

Además, se propone un castigo con la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales, entre $1.200.000 y $2.500.000 a la fecha actual.

“Negar los crímenes, banalizarlos, justificarlos, no es una opinión personal”

Al respecto, la diputada Carmen Hertz (PC) comentó que: “Todas las naciones que han vivido la opresión, como Alemania, España, Grecia, Israel, República Checa, Uruguay, entre otros, sancionan el negacionismo. Presentamos este proyecto hoy por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que derrotó en forma brutal al presidente Salvador Allende y transformó a este país en un producto del terror durante 17 años. Lo introducimos hoy también ante la expansión peligrosa para la sociedad del negacionismo. Negar los crímenes, banalizarlos, justificarlos, no es una opinión personal, sino que es un posicionamiento activo en contra de los derechos fundamentales de las personas“.

Sobre lo mismo, Mercedes Bulnes (Ind-FA) señaló: “Sin memoria y sin reconocimiento del pasado, no tenemos futuro. El negacionismo atenta profundamente contra la democracia y por eso es un delito, porque significa calumnia, significa injuria, significa negar lo que somos y lo que fuimos. No podemos esconder bajo la alfombra lo que hicimos. Puedo decir que me consta que Jaime Guzmán estaba plenamente consciente de lo que estaba sucediendo porque me llamó a mí por teléfono para decirme que no podía hacer nada por mi marido preso y por mí misma. Cuando se pretende negar, distorsionar, esconder lo que es una verdad histórica y que generó muerte a miles de chilenas y chilenos, se está negando la posibilidad de construir una verdadera democracia”.