Durante la noche de este sábado, la presidenta del Senado y candidata a La Moneda por el Partido Demócrata Cristiano, Yasna Provoste, viralizó un video en redes sociales en el que agradeció las muestras de cariño y preocupación después de que personas en una feria en Puente Alto la emplazaran por su gestión como ministra de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

“Hola, quiero agradecer los innumerables mensajes de solidaridad, de cariño, de preocupación por la noticia de la feria de Puente Alto en el día de hoy. La verdad es que fue una situación desagradable, de mucho grito, de mentiras, de agresividad. Pero no pasó a mayores. No hubo ningún tipo de otros incidentes, solo la violencia verbal se hizo presente, no hubo violencia física hacía mí, ni tampoco a los dirigentes de la feria, que fueron quienes me invitaron”, dijo Provoste.

En el video, afirmó que “en Chile tenemos que reconstruir la comunidad, tenemos que reconstruir el diálogo, el valor al respeto, al cariño por el otro. Inclusive por el cariño a aquellos que piensan distinto“.

En el mismo, aseguró que se la seguirá jugando por estos valores y expresó que siempre ha estado en terreno, no sólo en Atacama -su región-, sino que también en todo Chile y que esta situación le es “absolutamente ajena”.

“Hemos estado con comunidades mapuche en La Araucanía, con dirigentes y en campamentos en Alto Hospicio, he estado en diálogos con comunidades en Pozo Almonte, en distintos lugares, pero entiendo que también la gente se indigna por lo que le ocurre en general y por quienes hoy día tienen una responsabilidad. Nada justifica la violencia”.

Asimismo, aseveró que va a seguir empeñándose “por la construcción de un Chile distinto donde todos y todas se sientan escuchados, que su opinión es considerada”, que no están solos y que son muchas más las personas que desean un Chile en paz.

La presidenta del senado envió saludos y agradeció las muestras de cariño que recibió y expresó que “nada va a amilanar nuestro esfuerzo de seguir estando en contacto con la ciudadanía”.

“Me la he jugado en momentos muy difíciles, somos parte de una generación que nunca le tuvo miedo ni a los peores momentos de la dictadura, no le tendremos miedo tampoco a la intolerancia porque queremos reconstruir en paz nuestro país”, señaló la parlamentaria al finalizar el video.