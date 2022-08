El ex convencional constituyente y representante político de la opción Rechazo Felipe Harboe se defendió luego de haber sido acusado de estar en contra de temas de la propuesta constitucional que estaban incluidos en su programa de candidatura.

La situación comenzó cuando el usuario de la red social Twitter Felipe Champin revisó el programa que presentó el ex militante del Partido Por la Democracia (PPD) para postular a ser integrante de la Convención Constitucional.

En el documento se aprecia que Harboe propuso la implementación de un Congreso unicameral, “buscando con ello evitar funciones legislativas ‘espejo’ -que es lo que ocurre actualmente- y el retraso en la tramitación de las leyes. Ello requiere, al mismo tiempo, resolver el diseño institucional de algunas de las actuales atribuciones del Senado, por ejemplo, las nominaciones de otros órganos del Estado”; y “crear un Consejo General de Justicia o Consejo Superior de la Magistratura, que ejerza las funciones de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial”.

Bien impresionante lo de Felipe Harboe Revisé el programa que presentó en su candidatura a convencional y literalmente propone: Estado plurinacional, escaños reservados y autonomías territoriales

Eliminación del Senado

Consejo de justicia Su candidatura fue una mentira… https://t.co/UU8x0JCERU pic.twitter.com/9KME3dJ5Pu — Felipe Champin (@FelipeChampin) August 16, 2022

Otro de los aspectos en los que ha sido cuestionado el ex convencional, es que en su programa también se destaca que “el PPD, ya en su Congreso Ideológico de 2019, en continuidad con una tradición de compromiso en favor de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, reiteró su ‘compromiso por el reconocimiento pleno, efectivo y constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas’, proponiéndose como tarea ‘concretar el objetivo de que Chile y sus instituciones se reconozcan igualmente como una sociedad plurinacional, con carácter pluricultural, que hoy representamos como Estado nación unitario’. Al respecto se propone que ‘dicho reconocimiento debe considerar la preexistencia de los pueblos indígenas que han habitado el territorio nacional y, por tanto, su derecho a fortalecer sus legítimas historias, identidades, cultura e institucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, político, social y económico, conforme a los tratados internacionales suscritos y vigentes en nuestro país’”.

“De hecho, se menciona que en la a Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y tribales de las Naciones Unidas (2007) y el Convenio 169, agregan que ‘todo lo anterior debe ser resguardado, fomentado y protegido por el Estado y sus instituciones, con el fin no solo de reconocer, sino que asegurar la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, la herencia lingüística, la autodeterminación territorial y todo aquello que garantice la igualdad de trato y la no discriminación’. Eso significa que ‘promueve la vinculación efectiva de los pueblos originarios en la vida democrática del país, su plena participación en todas las instituciones del Estado y se compromete a garantizar escaños y representación parlamentaria y en otros cargos de elección popular y su efectiva inclusión en instituciones públicas, principalmente en aquellas destinadas al fortalecimiento de sus derechos y garantías’”.

“La inclusión de estos principios en la nueva Constitución permitirá avanzar luego en los componentes de cada derecho, que recoge también los compromisos internacionales adquiridos por Chile y el proceso de consulta indígena realizado en torno al proceso constituyente de los años 2016 y 2017”, sentencia.

Entre otro aspecto, también se menciona que Harboe propuso que había que “reconocer y potenciar los derechos políticos de los pueblos indígenas para ser incluidos con voz y voto en todos los órganos de decisión institucional del Estado (Congreso, gobiernos locales, instituciones públicas) como una manera de incluirlos en propiedad en las resoluciones que serán correspondientes, institucionalmente, con el nuevo trato, en torno a un futuro común juntos”.

Lee también: Servel aclara aparición de personas fallecidas en el padrón electoral para el plebiscito de septiembre

Respuesta de Harboe

Luego de ser emplazado, Felipe Harboe dijo a través de su cuenta de Twitter que está “muy de acuerdo con pluralismo jurídico, pero bien hecho, con las limitaciones que propusimos en el proceso”.

Estoy muy de acuerdo con pluralismo jurídico, pero bien hecho, con las limitaciones que propusimos en el proceso. https://t.co/3IBLc3TumG — Felipe Harboe B (@felipeharboe) August 16, 2022

Horas después, afirmó que “se puede apoyar pluralismo jurídico, pero no justicia indígena sin límites. Que plurinacionalidad estaría bien sin discriminaciones entre etnias y mestizos; que Consejo de la Justicia con mala integración no se puede aprobar. Problema no es de titulares, sino de contenido. Es bueno leer todo”.

Se puede apoyar pluralismo jurídico pero no justicia indígena sin límites. Que plurinac estaría bien sin discriminaciones entre etnias y mestizos; que consejo de la justicia con mala integración no se puede aprobar. Problema no es d titulares, sino d contenido. Es bueno leer todo https://t.co/O93W3FgMbE — Felipe Harboe B (@felipeharboe) August 17, 2022

Revisa el programa de Felipe Harboe: