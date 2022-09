La mañana de este lunes los parlamentarios de todas las fuerzas políticas y jefes de partidos con representación en el parlamento se reunieron, según lo acordado, en el ex Congreso Nacional de Santiago, para continuar las conversaciones relacionadas con el nuevo proceso constitucional.

Según consignó La Tercera, Chile Vamos llegó a la cita sin un documento concreto que proponga mecanismos para habilitar la redacción de una nueva Constitución. De cualquier manera, desde el oficialismo han valorado que Chile Vamos, al menos, haya estado de acuerdo con algunos de los cinco puntos con los que se llegó a un acuerdo preliminar.

Tras la reunión, que algunos personeros calificaron como productiva, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) sostuvo que “ha habido avances significativos en el diálogo de esta mañana, que dan cuenta del sentido de responsabilidad, de manera transversal (…)”.

Fue el presidente de la Cámara de Diputadas y diputados, Raúl Soto (PPD), quien resumió los acuerdos alcanzados durante la jornada, los que incluyen al bloque de derecha, exceptuando el Partido Republicano que volvió a insistir en que no está de acuerdo con abrir un nuevo proceso.

Lee también: Carlos Maldonado renuncia al Partido Radical: “No soy partidario de esta permanencia acrítica del partido”

Según compartió Soto, los consensos alcanzados hasta ahora son: La redacción de una nueva Constitución, que el texto sea redactado por un órgano 100% electo, que cumpla con el principio de paridad de género, que el órgano sea acompañado por un comité de expertos -cuyas reglas serán discutidas por la mesa- y, por último, que el proceso va a concluir con un plebiscito de salida con voto obligatorio.

Respecto al triunfo del Rechazo en el pasado plebiscito de salida, distintos partidos han manifestado su voluntad de que el nuevo organismo a cargo de la redacción no se llame Convención Constitucional, sino que adquiera otro nombre debido al desprestigio casi transversal que tuvo durante su ejecución.

El mencionado medio también destacó el insistente llamado que se hizo tanto desde la UDI como de RN para establecer “límites” o “bordes” en la discusión constitucional. El objetivo de esto, según afirman en el sector, es que el nuevo organismo electo llegue con materias que “no se puedan tocar“, con el objetivo, dicen, de entregar más certidumbre al proceso y, también, para resguardar materias que ellos consideran relevantes.

“Ratificamos, mantenemos nuestro compromiso con tener una nueva Constitución que sea redactada por un órgano democráticamente elegido desde el punto de vista de Chile Vamos. A ese órgano, a diferencia de lo que fue la Convención (…), tiene que tener definidos contornos que permitan que el proceso sea exitoso”, expresó el senador UDI y presidente del partido, Javier Macaya.

Por su parte, el senador y RN y presidente de su partido, Francisco Chahuán, manifestó que “cuando hablamos de unidad nacional, quiere decir que el país a nuestro juicio rechazó la plurinacionalidad, rechazó que el Estado no tenga atribuciones para enfrentar el orden público, rechazó que no tenga atribuciones para enfrentar el terrorismo en la macrozona sur”. Asimismo, remarcó que “no es conveniente que el gobierno (…) nos esté pauteando con respecto a los plazos. Acá hemos señalado que hay que actuar sin premuras (…). Acá no se puede improvisar, no se pueden cometer los mismos errores que se produjeron durante la Convención”, asegurando que “no se puede partir de una hoja en blanco“.